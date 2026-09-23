Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4
SSD накопители Samsung представляют собой высокопроизводительные решения для современных вычислительных задач. Этот конкретный накопитель, выполненный в форм-факторе M.2 2280, сочетает в себе новейшие технологии и надежную производительность, которые стали синонимом бренда Samsung. С емкостью 1000 Гб, этот SSD накопитель обеспечивает достаточное пространство для хранения больших объемов данных, что делает его идеальным выбором для игр, мультимедиа и профессиональных приложений. Благодаря быстрому интерфейсу подключения PCIe 5.0 x4, накопитель демонстрирует молниеносную скорость передачи данных, с максимальной скоростью чтения до 14700 МБajt/c и скоростью записи до 13300 МБajt/c. Это позволяет пользователям наслаждаться сверхбыстрой загрузкой приложений, мультизадачностью и быстрым переносом файлов. Используя ячейки флэш-памяти типа TLC, данный SSD обеспечивает эффективный баланс между скоростью, надежностью и стоимостью. Максимальный ресурс записи на уровне 600 Тб гарантирует долговечность и продолжительный срок службы накопителя, что особенно важно для пользователей, ежедневно работающих с большими объемами данных. Произведенный в Китае, этот SSD от Samsung представляет собой сочетание передовых технологий и качества, предлагая пользователям решение, которое не только удовлетворяет, но и превосходит современные стандарты производительности и надежности.
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