Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT1000T705SSD5
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Crucial T705 1Tb PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT1000T705SSD5
**Твердотельный накопитель SSD Crucial T705 1TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT1000T705SSD5** Внутренний твердотельный накопитель Crucial T705 — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и надёжность. Благодаря интерфейсу PCI-E Gen5 и поддержке NVMe, этот SSD обеспечивает молниеносно быструю загрузку операционной системы и приложений. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Тип комплектации: RTL. * Интерфейс: PCI-E. * Среднее время наработки на отказ (MTBF): 1500 тыс. часов. * Максимальная скорость чтения: до 13600 МБ/с. * Максимальная скорость записи: до 10200 МБ/с. * Номинальный объём: 1000 ГБ. * Наличие радиатора: да. * Форм-фактор накопителя: M.2 2280. **Преимущества:** * **Высокая скорость работы:** благодаря поддержке интерфейса PCI-E Gen5 и технологии NVMe, накопитель обеспечивает быструю загрузку данных и приложений. * **Надёжность:** среднее время наработки на отказ составляет 1500 тыс. часов, что гарантирует долгий срок службы. * **Наличие радиатора:** радиатор помогает поддерживать оптимальную температуру накопителя, что способствует его долговечности и стабильности работы. Твердотельный накопитель Crucial T705 — это отличный выбор для тех, кто хочет повысить производительность своего компьютера и обеспечить надёжное хранение данных.
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