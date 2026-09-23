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SSD Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 купить в Москве
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Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3

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Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 1
Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 2
Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 3
Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 4
Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 5
Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 6
Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 7
Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
  • Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 1
  • Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 2
  • Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 3
  • Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 4
  • Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 5
  • Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 6
  • Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 7
  • Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732850
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Характеристики

Бренд
Crucial
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3

**Твердотельный накопитель SSD Crucial T500 4TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3** Внутренний твердотельный накопитель SSD Crucial T500 — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и большой объём памяти. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Интерфейс: PCI-E. * Форм-фактор: M.2 2280. * Среднее время наработки на отказ (MTBF): 1500 тыс. часов. * Максимальная скорость чтения: до 7000 МБ/с. * Максимальная скорость записи: до 6900 МБ/с. * Номинальный объём: 4000 ГБ. **Преимущества:** * **Высокая скорость работы:** благодаря интерфейсу PCIe Gen4 и протоколу NVMe, накопитель обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также плавный переход между задачами. * **Большой объём памяти:** 4 ТБ — это достаточно места для хранения всех ваших файлов, включая фотографии, видео, музыку и документы. * **Надёжность и долговечность:** среднее время наработки на отказ составляет 1500 тыс. часов, что гарантирует долгий срок службы накопителя. SSD Crucial T500 — это отличный выбор для тех, кто хочет улучшить производительность своего компьютера и получить больше места для хранения данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3




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Характеристики
Бренд
Crucial
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Твердотельный накопитель SSD Crucial T500 4TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3** Внутренний твердотельный накопитель SSD Crucial T500 — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и большой объём памяти. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Интерфейс: PCI-E. * Форм-фактор: M.2 2280. * Среднее время наработки на отказ (MTBF): 1500 тыс. часов. * Максимальная скорость чтения: до 7000 МБ/с. * Максимальная скорость записи: до 6900 МБ/с. * Номинальный объём: 4000 ГБ. **Преимущества:** * **Высокая скорость работы:** благодаря интерфейсу PCIe Gen4 и протоколу NVMe, накопитель обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также плавный переход между задачами. * **Большой объём памяти:** 4 ТБ — это достаточно места для хранения всех ваших файлов, включая фотографии, видео, музыку и документы. * **Надёжность и долговечность:** среднее время наработки на отказ составляет 1500 тыс. часов, что гарантирует долгий срок службы накопителя. SSD Crucial T500 — это отличный выбор для тех, кто хочет улучшить производительность своего компьютера и получить больше места для хранения данных.
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Отзывы


Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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