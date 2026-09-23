Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3
**Твердотельный накопитель SSD Crucial T500 4TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3** Внутренний твердотельный накопитель SSD Crucial T500 — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и большой объём памяти. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Интерфейс: PCI-E. * Форм-фактор: M.2 2280. * Среднее время наработки на отказ (MTBF): 1500 тыс. часов. * Максимальная скорость чтения: до 7000 МБ/с. * Максимальная скорость записи: до 6900 МБ/с. * Номинальный объём: 4000 ГБ. **Преимущества:** * **Высокая скорость работы:** благодаря интерфейсу PCIe Gen4 и протоколу NVMe, накопитель обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также плавный переход между задачами. * **Большой объём памяти:** 4 ТБ — это достаточно места для хранения всех ваших файлов, включая фотографии, видео, музыку и документы. * **Надёжность и долговечность:** среднее время наработки на отказ составляет 1500 тыс. часов, что гарантирует долгий срок службы накопителя. SSD Crucial T500 — это отличный выбор для тех, кто хочет улучшить производительность своего компьютера и получить больше места для хранения данных.
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