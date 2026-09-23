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SSD Накопитель SSD Crucial T500, 2Tb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 7400/7000 купить в Москве
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Накопитель SSD Crucial T500, 2Tb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 7400/7000

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Накопитель SSD Crucial T500, 2Tb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 7400/7000 - фото 1
Накопитель SSD Crucial T500, 2Tb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 7400/7000 - фото 2
Накопитель SSD Crucial T500, 2Tb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 7400/7000 - фото 3
Накопитель SSD Crucial T500, 2Tb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 7400/7000 - фото 4
Накопитель SSD Crucial T500, 2Tb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 7400/7000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
  • Накопитель SSD Crucial T500, 2Tb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 7400/7000 - фото 1
  • Накопитель SSD Crucial T500, 2Tb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 7400/7000 - фото 2
  • Накопитель SSD Crucial T500, 2Tb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 7400/7000 - фото 3
  • Накопитель SSD Crucial T500, 2Tb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 7400/7000 - фото 4
  • Накопитель SSD Crucial T500, 2Tb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 7400/7000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732849
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Характеристики

Бренд
Crucial
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD Crucial T500, 2Tb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 7400/7000

Повысьте производительность своей системы с помощью высокоскоростного твердотельного накопителя Crucial T500 Gen4 До 42% более высокой производительности в приложениях для создания контента Загружайте игры на 16% быстрее Соотношение производительности и мощности на 40% выше Бесплатное программное обеспечение для клонирования Acronis True Image для установки

Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial T500, 2Tb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 7400/7000




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Crucial
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Повысьте производительность своей системы с помощью высокоскоростного твердотельного накопителя Crucial T500 Gen4 До 42% более высокой производительности в приложениях для создания контента Загружайте игры на 16% быстрее Соотношение производительности и мощности на 40% выше Бесплатное программное обеспечение для клонирования Acronis True Image для установки
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Отзывы


Накопитель SSD Crucial T500, 2Tb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 7400/7000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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