Накопитель SSD Crucial 2Tb E100 M.2 (PCIe 4x4, up to 5000/4000MBs, 3D NAND, NVMe, 100TbW, 22х80мм)
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4500
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732846
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4500
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Время наработки на отказ, час
1000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х2
Вес, г.
200
Описание товара Накопитель SSD Crucial 2Tb E100 M.2 (PCIe 4x4, up to 5000/4000MBs, 3D NAND, NVMe, 100TbW, 22х80мм)
Накопитель SSD Crucial 2Tb E100 M.2 (PCIe 4x4, up to 5000/4000MBs, 3D NAND, NVMe, 100TbW, 22х80мм)
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4500
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Время наработки на отказ, час
1000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Накопитель SSD Crucial 2Tb E100 M.2 (PCIe 4x4, up to 5000/4000MBs, 3D NAND, NVMe, 100TbW, 22х80мм)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Накопитель SSD Crucial 2Tb E100 M.2 (PCIe 4x4, up to 5000/4000MBs, 3D NAND, NVMe, 100TbW, 22х80мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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