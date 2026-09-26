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Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA1700 4xDDR5 (90MB1EP0-M1EAY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA1700 4xDDR5 (90MB1EP0-M1EAY0)

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Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5 - фото 1
Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5 - фото 2
Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5 - фото 3
Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5 - фото 4
Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5 - фото 5
Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5 - фото 6
Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5 - фото 7
Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5 - фото 8
Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5 - фото 9
Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5 - фото 10
Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
1
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5 - фото 1
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5 - фото 2
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5 - фото 3
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5 - фото 4
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5 - фото 5
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5 - фото 6
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5 - фото 7
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5 - фото 8
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5 - фото 9
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5 - фото 10
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 390 руб. 
Начислим 327 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732844
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA1700 4xDDR5 (90MB1EP0-M1EAY0)
20 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
305
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
1
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
2

Описание товара Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA1700 4xDDR5 (90MB1EP0-M1EAY0)

Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI оснащена массивными радиаторами охлаждения серебристого цвета с декоративными подсвечиваемыми элементами серии ROG. Она ориентирована на компьютерных энтузиастов. Высокая производительность для приложений и игр обеспечивается благодаря интерфейсу PCI-E 5.0, поддержке памяти DDR5 и процессорному разъему LGA 1700. Одна из особенностей платы ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI – интегрированный модуль Wi-Fi для беспроводного доступа к Интернету. Кнопка Q-RELEASE упрощает замену комплектующих. Индикаторы Q-LED информируют о неполадках в работе платформы. Освещение RGB настраивается по предпочтениям пользователя. Дополнительно предусмотрены 3 разъема для адресуемой и 1 для неадресуемой подсветки. Шестислойная печатная плата улучшает рассеивание тепла в области системы питания, что повышает стабильность работы платформы.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA1700 4xDDR5 (90MB1EP0-M1EAY0)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Asus
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
305
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
1
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI оснащена массивными радиаторами охлаждения серебристого цвета с декоративными подсвечиваемыми элементами серии ROG. Она ориентирована на компьютерных энтузиастов. Высокая производительность для приложений и игр обеспечивается благодаря интерфейсу PCI-E 5.0, поддержке памяти DDR5 и процессорному разъему LGA 1700. Одна из особенностей платы ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI – интегрированный модуль Wi-Fi для беспроводного доступа к Интернету. Кнопка Q-RELEASE упрощает замену комплектующих. Индикаторы Q-LED информируют о неполадках в работе платформы. Освещение RGB настраивается по предпочтениям пользователя. Дополнительно предусмотрены 3 разъема для адресуемой и 1 для неадресуемой подсветки. Шестислойная печатная плата улучшает рассеивание тепла в области системы питания, что повышает стабильность работы платформы.


Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA1700 4xDDR5 (90MB1EP0-M1EAY0) - по цене 20390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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