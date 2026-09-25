Top.Mail.Ru
Уцененный товар Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 732843
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 хорошее состояние , 732843

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
315
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 хорошее состояние - фото 1
  • Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 хорошее состояние - фото 2
  • Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
1 040 руб.  2 070 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732843
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 хорошее состояние
1 040 руб. -50%
2 070 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Teymi
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
коробка , смеситель , шланги
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
315
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х23х7
Вес, кг.
1.7

Описание товара Уцененный товар Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка , смеситель , шланги Причина уценки: некомплект нет прокладок и фиксирующей гайки, повреждена коробка 



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Уцененный товар Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Teymi
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
коробка , смеситель , шланги
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
315
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Развернуть
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка , смеситель , шланги Причина уценки: некомплект нет прокладок и фиксирующей гайки, повреждена коробка 


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1040 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...