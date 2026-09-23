Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Эпилятор
Тип эпиляции
сухая
Комплектация
эпилятор, документация, зарядное устройство, насадка для бритья, насадка?пемза для ног, чехол, щетка для чистки, эпиляционная головка, упаковка
Количество пинцетов
12
Подсветка
нет
Насадки
для бритья
Число скоростей
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732822
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эпилятор, документация, зарядное устройство, насадка для бритья, насадка?пемза для ног, чехол, щетка для чистки, эпиляционная головка, упаковка
Количество пинцетов
12
Подсветка
нет
Насадки
для бритья
Число скоростей
2
Питание
от аккумулятора
Аккумулятор
Ni-MH
Габариты (ШxВxГ)
15x6x2.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х6
Вес, г.
450
Описание товара Эпилятор Hyundai H-EP9020 скор.:2 насад.:3 от аккум. белый/бежевый
Эпилятор Hyundai H-EP9020 имеет эргономичную форму и небольшие размеры. Благодаря этому его удобно использовать не только дома, но и в поездке, чтобы удалять нежелательную растительность. Для повышения функциональности в комплект были включены 3 насадки: эпилирующая головка, роликовая пилка и бритва.
Работать инструмент может на 2 скоростях. Так как он функционирует от собственного аккумулятора, вы можете с удобством расположиться где угодно. Емкости батареи хватает на 50 минут автономной работы, а этого хватит на несколько сеансов эпиляции. О текущем состоянии заряда Hyundai H-EP9020 сигнализирует световой индикатор, расположенный рядом с кнопкой включения.
эпилятор, документация, зарядное устройство, насадка для бритья, насадка?пемза для ног, чехол, щетка для чистки, эпиляционная головка, упаковка
Количество пинцетов
12
Подсветка
нет
Насадки
для бритья
Число скоростей
2
Питание
от аккумулятора
Аккумулятор
Ni-MH
Габариты (ШxВxГ)
15x6x2.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Эпилятор Hyundai H-EP9020 имеет эргономичную форму и небольшие размеры. Благодаря этому его удобно использовать не только дома, но и в поездке, чтобы удалять нежелательную растительность. Для повышения функциональности в комплект были включены 3 насадки: эпилирующая головка, роликовая пилка и бритва.
Работать инструмент может на 2 скоростях. Так как он функционирует от собственного аккумулятора, вы можете с удобством расположиться где угодно. Емкости батареи хватает на 50 минут автономной работы, а этого хватит на несколько сеансов эпиляции. О текущем состоянии заряда Hyundai H-EP9020 сигнализирует световой индикатор, расположенный рядом с кнопкой включения.
Эпилятор Hyundai H-EP9020 скор.:2 насад.:3 от аккум. белый/бежевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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