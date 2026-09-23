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Ирригатор Waterpik WP-492 EU портатив. импульсн. 4насад. черный купить с доставкой в Москве
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Ирригатор Waterpik WP-492 EU портатив. импульсн. 4насад. черный

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Ирригатор Waterpik WP-492 EU портатив. импульсн. 4насад. черный - фото 1
Ирригатор Waterpik WP-492 EU портатив. импульсн. 4насад. черный - фото 2
Ирригатор Waterpik WP-492 EU портатив. импульсн. 4насад. черный - фото 3
Ирригатор Waterpik WP-492 EU портатив. импульсн. 4насад. черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ирригатор
Количество режимов
2
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1450
Насадок в комплекте
4
Виды насадкок в коиплекте
стандартная, ортодонтическая, для имплантов, для языка
Питание
от аккумулятора
  • Ирригатор Waterpik WP-492 EU портатив. импульсн. 4насад. черный - фото 1
  • Ирригатор Waterpik WP-492 EU портатив. импульсн. 4насад. черный - фото 2
  • Ирригатор Waterpik WP-492 EU портатив. импульсн. 4насад. черный - фото 3
  • Ирригатор Waterpik WP-492 EU портатив. импульсн. 4насад. черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732811
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Характеристики

Бренд
Waterpik
Тип товара
Ирригатор
Комплектация
ирригатор, насадки, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество режимов
2
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1450
Насадок в комплекте
4
Виды насадкок в коиплекте
стандартная, ортодонтическая, для имплантов, для языка
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х8
Вес, г.
688

Описание товара Ирригатор Waterpik WP-492 EU портатив. импульсн. 4насад. черный

Ирригатор идеально подходит для удаления бактерий глубоко между зумами и под линией десен, куда не могут добраться традиционные зубные щетки и зубная нить

Отзывы о товаре Ирригатор Waterpik WP-492 EU портатив. импульсн. 4насад. черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Waterpik
Тип товара
Ирригатор
Комплектация
ирригатор, насадки, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество режимов
2
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1450
Насадок в комплекте
4
Виды насадкок в коиплекте
стандартная, ортодонтическая, для имплантов, для языка
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Описание
Ирригатор идеально подходит для удаления бактерий глубоко между зумами и под линией десен, куда не могут добраться традиционные зубные щетки и зубная нить
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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