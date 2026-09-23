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Косметическое зеркало BeurerBS59 круглое 11см настенное хром (584.10) купить с доставкой в Москве
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Косметическое зеркало BeurerBS59 круглое 11см настенное хром (584.10)

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Косметическое зеркало BeurerBS59 круглое 11см настенное хром (584.10) - фото 1
Косметическое зеркало BeurerBS59 круглое 11см настенное хром (584.10) - фото 2
Косметическое зеркало BeurerBS59 круглое 11см настенное хром (584.10) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Косметическое зеркало
  • Косметическое зеркало BeurerBS59 круглое 11см настенное хром (584.10) - фото 1
  • Косметическое зеркало BeurerBS59 круглое 11см настенное хром (584.10) - фото 2
  • Косметическое зеркало BeurerBS59 круглое 11см настенное хром (584.10) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732806
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Характеристики

Бренд
BEURER
Тип товара
Косметическое зеркало
Дополнительно
настенное крепление
Материал корпуса
металл
Особенности
увеличение
Подсветка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х28х7
Вес, кг.
1.38

Описание товара Косметическое зеркало BeurerBS59 круглое 11см настенное хром (584.10)

Максимально удобно нанести и снять макияж, осмотреть состояние кожи лица или просто полюбоваться на себя можно благодаря двустороннему зеркалу BEURER BS59, которое крепится к стене при помощи шурупов. Это идеальный вариант для ванной комнаты. Зеркало будет отлично смотреться над раковиной. С монтажом изделия не возникнет проблем, и оно не создаст дополнительную нагрузку на стену, так как весит 790 грамм. Яркая подсветка двустороннего зеркала BEURER BS59 позволит пользоваться им даже в полутемном помещении. В качестве источника света выступают долговечные и работающие на 4-х батарейках ААА светодиоды. С одной стороны расположено обычное, а с другой увеличивающее в 5 раз зеркало. Обе отражающие поверхности имеют диаметр 11 см.

Отзывы о товаре Косметическое зеркало BeurerBS59 круглое 11см настенное хром (584.10)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BEURER
Тип товара
Косметическое зеркало
Дополнительно
настенное крепление
Материал корпуса
металл
Особенности
увеличение
Подсветка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Максимально удобно нанести и снять макияж, осмотреть состояние кожи лица или просто полюбоваться на себя можно благодаря двустороннему зеркалу BEURER BS59, которое крепится к стене при помощи шурупов. Это идеальный вариант для ванной комнаты. Зеркало будет отлично смотреться над раковиной. С монтажом изделия не возникнет проблем, и оно не создаст дополнительную нагрузку на стену, так как весит 790 грамм. Яркая подсветка двустороннего зеркала BEURER BS59 позволит пользоваться им даже в полутемном помещении. В качестве источника света выступают долговечные и работающие на 4-х батарейках ААА светодиоды. С одной стороны расположено обычное, а с другой увеличивающее в 5 раз зеркало. Обе отражающие поверхности имеют диаметр 11 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Косметическое зеркало BeurerBS59 круглое 11см настенное хром (584.10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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