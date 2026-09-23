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Аэрогриль Kitfort КТ-8147 4л 1800Вт серый/белый купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Kitfort КТ-8147 4л 1800Вт серый/белый

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Аэрогриль Kitfort КТ-8147 4л 1800Вт серый/белый - фото 1
Аэрогриль Kitfort КТ-8147 4л 1800Вт серый/белый - фото 2
Аэрогриль Kitfort КТ-8147 4л 1800Вт серый/белый - фото 3
Аэрогриль Kitfort КТ-8147 4л 1800Вт серый/белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8147 4л 1800Вт серый/белый - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8147 4л 1800Вт серый/белый - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8147 4л 1800Вт серый/белый - фото 3
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8147 4л 1800Вт серый/белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732792
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
358x312x266
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х32
Вес, кг.
7.1

Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-8147 4л 1800Вт серый/белый

Современный аэрогриль КТ-8147 позволяет готовить большинство продуктов без добавления масла, при этом они получаются сочными и с хрустящей корочкой. При приготовлении продуктов в аэрогриле не нужно много масла — для создания очень хрустящей корочки или для ароматизации масляно-травяной смесью достаточно просто слегка смазать курицу, рыбу или отбивную с помощью силиконовой кисточки. Так вы получите более здоровую и полезную пищу. Аэрогриль оснащен сенсорным управлением и 8 автоматическими программами приготовления. Программы позволяют использовать готовые шаблоны настроек, разработанные специально под конкретные блюда, поэтому вам не придется контролировать процесс приготовления самостоятельно. На дисплее отображаются температура и время приготовления. Продукты готовятся в стеклянной чаше, благодаря чему вы можете следить за процессом приготовления. В чашу установлена решетка из нержавеющей стали, на которую кладутся продукты. Нагреватель, расположенный в корпусе над чашей, светится и подсвечивает продукты в чаше. По окончании приготовления аэрогриль подает звуковой сигнал и автоматически отключается. Чашу и решетку легко вынуть и очистить.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-8147 4л 1800Вт серый/белый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
358x312x266
Страна производитель
Китай
Описание
Современный аэрогриль КТ-8147 позволяет готовить большинство продуктов без добавления масла, при этом они получаются сочными и с хрустящей корочкой. При приготовлении продуктов в аэрогриле не нужно много масла — для создания очень хрустящей корочки или для ароматизации масляно-травяной смесью достаточно просто слегка смазать курицу, рыбу или отбивную с помощью силиконовой кисточки. Так вы получите более здоровую и полезную пищу. Аэрогриль оснащен сенсорным управлением и 8 автоматическими программами приготовления. Программы позволяют использовать готовые шаблоны настроек, разработанные специально под конкретные блюда, поэтому вам не придется контролировать процесс приготовления самостоятельно. На дисплее отображаются температура и время приготовления. Продукты готовятся в стеклянной чаше, благодаря чему вы можете следить за процессом приготовления. В чашу установлена решетка из нержавеющей стали, на которую кладутся продукты. Нагреватель, расположенный в корпусе над чашей, светится и подсвечивает продукты в чаше. По окончании приготовления аэрогриль подает звуковой сигнал и автоматически отключается. Чашу и решетку легко вынуть и очистить.


Теги товара: с тэном
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