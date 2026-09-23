Аэрогриль Kitfort КТ-8147 4л 1800Вт серый/белый
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-8147 4л 1800Вт серый/белый
Современный аэрогриль КТ-8147 позволяет готовить большинство продуктов без добавления масла, при этом они получаются сочными и с хрустящей корочкой. При приготовлении продуктов в аэрогриле не нужно много масла — для создания очень хрустящей корочки или для ароматизации масляно-травяной смесью достаточно просто слегка смазать курицу, рыбу или отбивную с помощью силиконовой кисточки. Так вы получите более здоровую и полезную пищу. Аэрогриль оснащен сенсорным управлением и 8 автоматическими программами приготовления. Программы позволяют использовать готовые шаблоны настроек, разработанные специально под конкретные блюда, поэтому вам не придется контролировать процесс приготовления самостоятельно. На дисплее отображаются температура и время приготовления. Продукты готовятся в стеклянной чаше, благодаря чему вы можете следить за процессом приготовления. В чашу установлена решетка из нержавеющей стали, на которую кладутся продукты. Нагреватель, расположенный в корпусе над чашей, светится и подсвечивает продукты в чаше. По окончании приготовления аэрогриль подает звуковой сигнал и автоматически отключается. Чашу и решетку легко вынуть и очистить.
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Теги товара: с тэном
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Теги товара: с тэном
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