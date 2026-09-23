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Электронная книга PocketBook 629 Verse Mist Grey (PB629-M-WW) купить с доставкой в Москве
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Электронная книга PocketBook 629 Verse Mist Grey (PB629-M-WW)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732777
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Характеристики

Бренд
PocketBook
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
400

Описание товара Электронная книга PocketBook 629 Verse Mist Grey (PB629-M-WW)

Электронная книга PocketBook 629 Verse Mist Grey (PB629-M-WW)

Отзывы о товаре Электронная книга PocketBook 629 Verse Mist Grey (PB629-M-WW)




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Характеристики
Бренд
PocketBook
Описание
Электронная книга PocketBook 629 Verse Mist Grey (PB629-M-WW)
Самовывоз
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Отзывы


Электронная книга PocketBook 629 Verse Mist Grey (PB629-M-WW) - этот товар вы можете купить по цене 15460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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