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Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) купить с доставкой в Москве
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Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW)

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Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) - фото 1
Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) - фото 2
Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) - фото 3
Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) - фото 4
Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) - фото 5
Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) - фото 6
Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) - фото 7
Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) - фото 8
Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) - фото 9
Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) - фото 10
Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем оперативной памяти
512 Мб
Объем встроенной памяти, Гб
8 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
6
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Продолжительность работы (страницы)
8000
  • Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) - фото 1
  • Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) - фото 2
  • Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) - фото 3
  • Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) - фото 4
  • Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) - фото 5
  • Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) - фото 6
  • Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) - фото 7
  • Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) - фото 8
  • Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) - фото 9
  • Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) - фото 10
  • Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732775
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Характеристики

Бренд
PocketBook
Объем оперативной памяти
512 Мб
Объем встроенной памяти, Гб
8 Гб
Операционная система
Linux
Цвет
черный
Комплектация
Электронная книга, Micro-USB кабель, краткое руководство пользователя, гарантийный талон
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
758x1024
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Поддержка форматов
CBR, CBZ, ACSM, AWZ3, AZW, CHM, DOC, DOCX, DjVu, EPub, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
1300
Продолжительность работы (страницы)
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
400

Описание товара Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW)

Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux 4 представлена в удобном для удержания черном корпусе с 6-дюймовым экраном. Дисплей Carta с плотностью пикселей 212 ppi обладает широким углом обзора, четким и комфортным для глаз отображением букв. Сенсор облегчает навигацию по меню, встроенная подсветка позволяет читать книги при любом освещении. С помощью PocketBook 618 Basic Lux 4 вы можете открывать книги в 17 текстовых форматах, просматривать фото и картинки, сохраненные в файлах CBR или CBZ комиксы. Модель оснащена слотом для microSD-карт объемом до 32 ГБ, разъемом microUSB для зарядки или передачи данных с компьютера. Емкая АКБ выдерживает 400 ч: этого времени хватает для чтения около 8000 страниц.

Отзывы о товаре Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW)




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Характеристики
Бренд
PocketBook
Объем оперативной памяти
512 Мб
Объем встроенной памяти, Гб
8 Гб
Операционная система
Linux
Цвет
черный
Комплектация
Электронная книга, Micro-USB кабель, краткое руководство пользователя, гарантийный талон
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
758x1024
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Развернуть
Поддержка форматов
CBR, CBZ, ACSM, AWZ3, AZW, CHM, DOC, DOCX, DjVu, EPub, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
1300
Продолжительность работы (страницы)
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux 4 представлена в удобном для удержания черном корпусе с 6-дюймовым экраном. Дисплей Carta с плотностью пикселей 212 ppi обладает широким углом обзора, четким и комфортным для глаз отображением букв. Сенсор облегчает навигацию по меню, встроенная подсветка позволяет читать книги при любом освещении. С помощью PocketBook 618 Basic Lux 4 вы можете открывать книги в 17 текстовых форматах, просматривать фото и картинки, сохраненные в файлах CBR или CBZ комиксы. Модель оснащена слотом для microSD-карт объемом до 32 ГБ, разъемом microUSB для зарядки или передачи данных с компьютера. Емкая АКБ выдерживает 400 ч: этого времени хватает для чтения около 8000 страниц.
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Доставка
Отзывы


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