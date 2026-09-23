Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Объем оперативной памяти
512 Мб
Объем встроенной памяти, Гб
8 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
6
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Продолжительность работы (страницы)
8000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732775
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Описание товара Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW)
Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux 4 представлена в удобном для удержания черном корпусе с 6-дюймовым экраном. Дисплей Carta с плотностью пикселей 212 ppi обладает широким углом обзора, четким и комфортным для глаз отображением букв. Сенсор облегчает навигацию по меню, встроенная подсветка позволяет читать книги при любом освещении.
С помощью PocketBook 618 Basic Lux 4 вы можете открывать книги в 17 текстовых форматах, просматривать фото и картинки, сохраненные в файлах CBR или CBZ комиксы. Модель оснащена слотом для microSD-карт объемом до 32 ГБ, разъемом microUSB для зарядки или передачи данных с компьютера. Емкая АКБ выдерживает 400 ч: этого времени хватает для чтения около 8000 страниц.
Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux 4 представлена в удобном для удержания черном корпусе с 6-дюймовым экраном. Дисплей Carta с плотностью пикселей 212 ppi обладает широким углом обзора, четким и комфортным для глаз отображением букв. Сенсор облегчает навигацию по меню, встроенная подсветка позволяет читать книги при любом освещении.
С помощью PocketBook 618 Basic Lux 4 вы можете открывать книги в 17 текстовых форматах, просматривать фото и картинки, сохраненные в файлах CBR или CBZ комиксы. Модель оснащена слотом для microSD-карт объемом до 32 ГБ, разъемом microUSB для зарядки или передачи данных с компьютера. Емкая АКБ выдерживает 400 ч: этого времени хватает для чтения около 8000 страниц.
Электронная книга PocketBook 618 Basic Lux Ink черный (PB618-P-WW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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