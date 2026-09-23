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Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) купить с доставкой в Москве
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Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка)

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Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 1
Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 2
Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 3
Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 4
Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 5
Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 6
Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 7
Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 8
Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 9
Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 10
Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 11
Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 12
Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем оперативной памяти
1 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Тип дисплея
E Ink Carta
Диагональ, дюйм
6
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
  • Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 1
  • Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 2
  • Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 3
  • Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 4
  • Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 5
  • Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 6
  • Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 7
  • Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 8
  • Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 9
  • Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 10
  • Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 11
  • Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 12
  • Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732765
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Характеристики

Бренд
Digma
Объем оперативной памяти
1 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Операционная система
Android
Цвет
серый
Комплектация
чехол, USB-кабель, гарантийный талон, руководство пользователя
Тип дисплея
E Ink Carta
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
758x1024
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Поддержка форматов
EPUB, PDF, MOBI, DJVU, FB2, DOC, DOCX, HTML, RTF, TXT, CHM, MP3, FLAC, WAV, OGG, AAC, JPG, BMP, PNG
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
2200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
400

Описание товара Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка)

Электронная книга Digma создана для настоящих ценителей чтения. Благодаря 6-дюймовому E-Ink дисплею ваши глаза не будут уставать даже после долгого погружения в любимые книги. Встроенная подсветка позволяет наслаждаться чтением как днём, так и ночью, а сенсорный экран делает управление максимально удобно и интуитивно понятно. Большой объём внутренней памяти — 32 ГБ — позволяет хранить целую библиотеку под рукой. С поддержкой Wi-Fi и Bluetooth можно легко загружать новые книги и обмениваться файлами без лишних проводов. Аккумулятор на 2200 мА·ч обеспечивает долгую автономную работу — забыть о ежедневной зарядке проще простого. Оперативной памяти 1 ГБ вполне достаточно для быстрой и плавной работы ОС Android, открывая доступ к множеству приложений. Разрешение 758x1024 делает текст чётким и легко читаемым. Этот компактный и современный гаджет прекрасно подходит для всех, кто привык получать максимум от электроники.

Отзывы о товаре Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка)




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Характеристики
Бренд
Digma
Объем оперативной памяти
1 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Операционная система
Android
Цвет
серый
Комплектация
чехол, USB-кабель, гарантийный талон, руководство пользователя
Тип дисплея
E Ink Carta
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
758x1024
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Развернуть
Поддержка форматов
EPUB, PDF, MOBI, DJVU, FB2, DOC, DOCX, HTML, RTF, TXT, CHM, MP3, FLAC, WAV, OGG, AAC, JPG, BMP, PNG
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
2200
Страна производитель
Китай
Описание
Электронная книга Digma создана для настоящих ценителей чтения. Благодаря 6-дюймовому E-Ink дисплею ваши глаза не будут уставать даже после долгого погружения в любимые книги. Встроенная подсветка позволяет наслаждаться чтением как днём, так и ночью, а сенсорный экран делает управление максимально удобно и интуитивно понятно. Большой объём внутренней памяти — 32 ГБ — позволяет хранить целую библиотеку под рукой. С поддержкой Wi-Fi и Bluetooth можно легко загружать новые книги и обмениваться файлами без лишних проводов. Аккумулятор на 2200 мА·ч обеспечивает долгую автономную работу — забыть о ежедневной зарядке проще простого. Оперативной памяти 1 ГБ вполне достаточно для быстрой и плавной работы ОС Android, открывая доступ к множеству приложений. Разрешение 758x1024 делает текст чётким и легко читаемым. Этот компактный и современный гаджет прекрасно подходит для всех, кто привык получать максимум от электроники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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