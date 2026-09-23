Гарантия качества
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Характеристики
Объем оперативной памяти
1 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Тип дисплея
E Ink Carta
Диагональ, дюйм
6
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732765
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Описание товара Электронная книга Digma A6 plus темно-серый (в компл. обложка)
Электронная книга Digma создана для настоящих ценителей чтения. Благодаря 6-дюймовому E-Ink дисплею ваши глаза не будут уставать даже после долгого погружения в любимые книги. Встроенная подсветка позволяет наслаждаться чтением как днём, так и ночью, а сенсорный экран делает управление максимально удобно и интуитивно понятно.
Большой объём внутренней памяти — 32 ГБ — позволяет хранить целую библиотеку под рукой. С поддержкой Wi-Fi и Bluetooth можно легко загружать новые книги и обмениваться файлами без лишних проводов. Аккумулятор на 2200 мА·ч обеспечивает долгую автономную работу — забыть о ежедневной зарядке проще простого. Оперативной памяти 1 ГБ вполне достаточно для быстрой и плавной работы ОС Android, открывая доступ к множеству приложений. Разрешение 758x1024 делает текст чётким и легко читаемым. Этот компактный и современный гаджет прекрасно подходит для всех, кто привык получать максимум от электроники.
Электронная книга Digma создана для настоящих ценителей чтения. Благодаря 6-дюймовому E-Ink дисплею ваши глаза не будут уставать даже после долгого погружения в любимые книги. Встроенная подсветка позволяет наслаждаться чтением как днём, так и ночью, а сенсорный экран делает управление максимально удобно и интуитивно понятно.
Большой объём внутренней памяти — 32 ГБ — позволяет хранить целую библиотеку под рукой. С поддержкой Wi-Fi и Bluetooth можно легко загружать новые книги и обмениваться файлами без лишних проводов. Аккумулятор на 2200 мА·ч обеспечивает долгую автономную работу — забыть о ежедневной зарядке проще простого. Оперативной памяти 1 ГБ вполне достаточно для быстрой и плавной работы ОС Android, открывая доступ к множеству приложений. Разрешение 758x1024 делает текст чётким и легко читаемым. Этот компактный и современный гаджет прекрасно подходит для всех, кто привык получать максимум от электроники.
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