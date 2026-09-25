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Вася Ложкин - Тайное Общество Анонимных Алкоголиков (4680068807023) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Вася Ложкин - Тайное Общество Анонимных Алкоголиков (4680068807023) виниловая пластинка

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Вася Ложкин - Тайное Общество Анонимных Алкоголиков (4680068807023) - фото 1
Вася Ложкин - Тайное Общество Анонимных Алкоголиков (4680068807023) - фото 2
Вася Ложкин - Тайное Общество Анонимных Алкоголиков (4680068807023) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Вася Ложкин
Альбом (сингл)
Тайное Общество Анонимных Алкоголиков
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Вася Ложкин - Тайное Общество Анонимных Алкоголиков (4680068807023) - фото 1
  • Вася Ложкин - Тайное Общество Анонимных Алкоголиков (4680068807023) - фото 2
  • Вася Ложкин - Тайное Общество Анонимных Алкоголиков (4680068807023) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732754
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Вася Ложкин - Тайное Общество Анонимных Алкоголиков (4680068807023) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807023]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Вася Ложкин
Альбом (сингл)
Тайное Общество Анонимных Алкоголиков
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Вступление, Первая рюмка, Думаю думу, Ай-лю-ли, Джынгл № 1, Ай-лю-ли № 2, За Пушкина!, Наливай!, Алкоголь, Пьяная песня, Джынгл № 2, Седьмая рюмка, Мужские слёзы, Песня вампиров, Вестерн, Гимн бессмысленности
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Вася Ложкин - Тайное Общество Анонимных Алкоголиков (4680068807023) виниловая пластинка

Альбом «Тайное общество анонимных алкоголиков» от Васи Ложкина — это сатирический музыкальный материал к одноименному спектаклю. Альбом включает 16 треков, сочетающих комедийные, музыкальные номера с элементами городского романса и авторской песни, описывающие абсурдные жизненные ситуации.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Вася Ложкин - Тайное Общество Анонимных Алкоголиков (4680068807023) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807023]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Вася Ложкин
Альбом (сингл)
Тайное Общество Анонимных Алкоголиков
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Вступление, Первая рюмка, Думаю думу, Ай-лю-ли, Джынгл № 1, Ай-лю-ли № 2, За Пушкина!, Наливай!, Алкоголь, Пьяная песня, Джынгл № 2, Седьмая рюмка, Мужские слёзы, Песня вампиров, Вестерн, Гимн бессмысленности
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом «Тайное общество анонимных алкоголиков» от Васи Ложкина — это сатирический музыкальный материал к одноименному спектаклю. Альбом включает 16 треков, сочетающих комедийные, музыкальные номера с элементами городского романса и авторской песни, описывающие абсурдные жизненные ситуации.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вася Ложкин - Тайное Общество Анонимных Алкоголиков (4680068807023) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3050 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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