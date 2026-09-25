Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-000001973
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-000001973
Мощный 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 серии Granite Ridge с 16 потоками предоставляет отличную производительность для сложных задач и современных игр. Высокая базовая тактовая частота 4,7 ГГц обеспечивает быструю обработку данных даже в ресурсоёмких приложениях. Встроенное графическое ядро AMD Radeon Graphics открывает возможности работы без отдельной видеокарты — идеальное решение для рабочих станций и домашних ПК. Поддержка до 192 Гб оперативной памяти DDR5 даёт глубокий запас для многозадачности и профессиональных рабочих сценариев. Процессор ориентирован на материнские платы с современным сокетом AM5. Компактный формат поставки Tray делает его отличным выбором для сборки ПК и апгрейдов систем на современной платформе. Максимальная рабочая температура до 95 °C гарантирует стабильную работу, сохраняя высокий уровень производительности.
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