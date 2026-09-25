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Планшет Huawei MatePad 8/128Gb 11.5" (53014KCC) +KB серый купить с доставкой в Москве
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Планшет Huawei MatePad 8/128Gb 11.5" (53014KCC) +KB серый

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Планшет Huawei MatePad 8/128Gb 11.5&quot; (53014KCC) +KB серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei MatePad
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2456x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T82B
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Huawei MatePad 8/128Gb 11.5&quot; (53014KCC) +KB серый - фото 6
  • Планшет Huawei MatePad 8/128Gb 11.5&quot; (53014KCC) +KB серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732719
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Характеристики

Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014KCC
Линейка
Huawei MatePad
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
Планшет, Зарядное устройство, Кабель USB Type-C, Документация, Клавиатура
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2456x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T82B
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
261.4 х 177.6 х 6.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х7
Вес, кг.
1.71

Описание товара Планшет Huawei MatePad 8/128Gb 11.5" (53014KCC) +KB серый

**Планшет HUAWEI MATEPAD 11.5' 8/128GB + KB TXZ-W09 (серый)** Стильный и производительный планшет HUAWEI MATEPAD — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать HUAWEI MATEPAD?** * **Большой и яркий дисплей:** диагональ 11,5 дюймов, разрешение 2456 x 1600 пикселей и технология IPS обеспечивают чёткое и насыщенное изображение. * **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц делает изображение плавным и комфортным для глаз. * **Достаточно мощности для любых задач:** процессор от HiSilicon и 8 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без замедлений. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 128 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 10 100 мАч обеспечит продолжительное использование без подзарядки. * **Удобство работы:** в комплекте идёт клавиатура, которая превратит ваш планшет в компактный ноутбук. * **Быстрая зарядка:** поддержка быстрой зарядки позволит быстро вернуть планшет к жизни. **Основные характеристики:** * цвет: серый; * тип корпуса: моноблок; * проводной интерфейс: USB Type-C; * количество тыловых камер: 1. С планшетом HUAWEI MATEPAD каждый день будет наполнен новыми возможностями!



Теги товара: 128 Гб, для учебы

Отзывы о товаре Планшет Huawei MatePad 8/128Gb 11.5" (53014KCC) +KB серый




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Характеристики
Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014KCC
Линейка
Huawei MatePad
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
Планшет, Зарядное устройство, Кабель USB Type-C, Документация, Клавиатура
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2456x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T82B
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
261.4 х 177.6 х 6.1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет HUAWEI MATEPAD 11.5' 8/128GB + KB TXZ-W09 (серый)** Стильный и производительный планшет HUAWEI MATEPAD — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать HUAWEI MATEPAD?** * **Большой и яркий дисплей:** диагональ 11,5 дюймов, разрешение 2456 x 1600 пикселей и технология IPS обеспечивают чёткое и насыщенное изображение. * **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц делает изображение плавным и комфортным для глаз. * **Достаточно мощности для любых задач:** процессор от HiSilicon и 8 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без замедлений. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 128 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 10 100 мАч обеспечит продолжительное использование без подзарядки. * **Удобство работы:** в комплекте идёт клавиатура, которая превратит ваш планшет в компактный ноутбук. * **Быстрая зарядка:** поддержка быстрой зарядки позволит быстро вернуть планшет к жизни. **Основные характеристики:** * цвет: серый; * тип корпуса: моноблок; * проводной интерфейс: USB Type-C; * количество тыловых камер: 1. С планшетом HUAWEI MATEPAD каждый день будет наполнен новыми возможностями!


Теги товара: 128 Гб, для учебы
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Отзывы


Планшет Huawei MatePad 8/128Gb 11.5" (53014KCC) +KB серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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