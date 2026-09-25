Гарантия качества
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Характеристики
Линейка
Huawei MatePad
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2456x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T82B
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732719
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Планшет, Зарядное устройство, Кабель USB Type-C, Документация, Клавиатура
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2456x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T82B
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
261.4 х 177.6 х 6.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х7
Вес, кг.
1.71
Описание товара Планшет Huawei MatePad 8/128Gb 11.5" (53014KCC) +KB серый
**Планшет HUAWEI MATEPAD 11.5' 8/128GB + KB TXZ-W09 (серый)**
Стильный и производительный планшет HUAWEI MATEPAD — идеальный выбор для работы и развлечений!
**Почему стоит выбрать HUAWEI MATEPAD?**
* **Большой и яркий дисплей:** диагональ 11,5 дюймов, разрешение 2456 x 1600 пикселей и технология IPS обеспечивают чёткое и насыщенное изображение.
* **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц делает изображение плавным и комфортным для глаз.
* **Достаточно мощности для любых задач:** процессор от HiSilicon и 8 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без замедлений.
* **Достаточно места для всех ваших файлов:** 128 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео.
* **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 10 100 мАч обеспечит продолжительное использование без подзарядки.
* **Удобство работы:** в комплекте идёт клавиатура, которая превратит ваш планшет в компактный ноутбук.
* **Быстрая зарядка:** поддержка быстрой зарядки позволит быстро вернуть планшет к жизни.
**Основные характеристики:**
* цвет: серый;
* тип корпуса: моноблок;
* проводной интерфейс: USB Type-C;
* количество тыловых камер: 1.
С планшетом HUAWEI MATEPAD каждый день будет наполнен новыми возможностями!
Планшет, Зарядное устройство, Кабель USB Type-C, Документация, Клавиатура
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2456x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T82B
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
261.4 х 177.6 х 6.1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет HUAWEI MATEPAD 11.5' 8/128GB + KB TXZ-W09 (серый)**
Стильный и производительный планшет HUAWEI MATEPAD — идеальный выбор для работы и развлечений!
**Почему стоит выбрать HUAWEI MATEPAD?**
* **Большой и яркий дисплей:** диагональ 11,5 дюймов, разрешение 2456 x 1600 пикселей и технология IPS обеспечивают чёткое и насыщенное изображение.
* **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц делает изображение плавным и комфортным для глаз.
* **Достаточно мощности для любых задач:** процессор от HiSilicon и 8 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без замедлений.
* **Достаточно места для всех ваших файлов:** 128 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео.
* **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 10 100 мАч обеспечит продолжительное использование без подзарядки.
* **Удобство работы:** в комплекте идёт клавиатура, которая превратит ваш планшет в компактный ноутбук.
* **Быстрая зарядка:** поддержка быстрой зарядки позволит быстро вернуть планшет к жизни.
**Основные характеристики:**
* цвет: серый;
* тип корпуса: моноблок;
* проводной интерфейс: USB Type-C;
* количество тыловых камер: 1.
С планшетом HUAWEI MATEPAD каждый день будет наполнен новыми возможностями!
Планшет Huawei MatePad 8/128Gb 11.5" (53014KCC) +KB серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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