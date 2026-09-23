Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Gb (SM-X936BZSACAU) серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Gb (SM-X936BZSACAU) серебристый
Планшет Samsung — это элегантный и мощный гаджет, который удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей. С диагональю экрана 14,6 дюйма и разрешением 2960x1848, он обеспечивает впечатляющую четкость и яркость изображения, идеальную для просмотра фильмов, игр и профессиональной работы с графикой. Внутренняя память устройства составляет внушительные 256 Гб, что позволяет хранить большое количество приложений, медиафайлов и документов. Оперативная память в 12 Гб обеспечивает плавную и быструю работу даже при многозадачном режиме, а мощный процессор с частотой 3,73 ГГц делает его использование максимально комфортным. Планшет работает на операционной системе Android, что открывает доступ к широкому выбору приложений и функционала. Фронтальная камера на 12 МП позволяет делать качественные селфи и участвовать в видеоконференциях. Аккумулятор емкостью 11600 мА·ч гарантирует долгую автономность, позволяя пользоваться устройством в течение целого дня без подзарядки. Быстрая зарядка осуществляется через современный разъем USB Type-C. Пыле- и водозащита класса IP68 обеспечивает защиту устройства от внешних факторов, делая его надежным спутником в любых условиях. Планшет поддерживает несколько систем навигации, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его отличным выбором для путешественников и любителей активного образа жизни. Корпус планшета выполнен из прочного металла и окрашен в стильный серебристый цвет, что подчеркивает его изысканный внешний вид и высокое качество исполнения.
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Теги товара: для учебы со стилусом, для студента, На Android
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