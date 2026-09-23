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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Gb (SM-X936BZSACAU) серебристый купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Gb (SM-X936BZSACAU) серебристый

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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb (SM-X936BZSACAU) серебристый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb (SM-X936BZSACAU) серебристый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb (SM-X936BZSACAU) серебристый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb (SM-X936BZSACAU) серебристый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
2960x1848
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb (SM-X936BZSACAU) серебристый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb (SM-X936BZSACAU) серебристый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb (SM-X936BZSACAU) серебристый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb (SM-X936BZSACAU) серебристый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732718
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X936BZSACAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Цвет
серебристый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
металл
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
2960x1848
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Частота процессора, МГц
3.73
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп + 8 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
11600
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
208.5 х 326.3 х 5.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.06

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Gb (SM-X936BZSACAU) серебристый

Планшет Samsung — это элегантный и мощный гаджет, который удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей. С диагональю экрана 14,6 дюйма и разрешением 2960x1848, он обеспечивает впечатляющую четкость и яркость изображения, идеальную для просмотра фильмов, игр и профессиональной работы с графикой. Внутренняя память устройства составляет внушительные 256 Гб, что позволяет хранить большое количество приложений, медиафайлов и документов. Оперативная память в 12 Гб обеспечивает плавную и быструю работу даже при многозадачном режиме, а мощный процессор с частотой 3,73 ГГц делает его использование максимально комфортным. Планшет работает на операционной системе Android, что открывает доступ к широкому выбору приложений и функционала. Фронтальная камера на 12 МП позволяет делать качественные селфи и участвовать в видеоконференциях. Аккумулятор емкостью 11600 мА·ч гарантирует долгую автономность, позволяя пользоваться устройством в течение целого дня без подзарядки. Быстрая зарядка осуществляется через современный разъем USB Type-C. Пыле- и водозащита класса IP68 обеспечивает защиту устройства от внешних факторов, делая его надежным спутником в любых условиях. Планшет поддерживает несколько систем навигации, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его отличным выбором для путешественников и любителей активного образа жизни. Корпус планшета выполнен из прочного металла и окрашен в стильный серебристый цвет, что подчеркивает его изысканный внешний вид и высокое качество исполнения.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Gb (SM-X936BZSACAU) серебристый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X936BZSACAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Цвет
серебристый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
металл
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
2960x1848
Развернуть
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Частота процессора, МГц
3.73
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп + 8 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
11600
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
208.5 х 326.3 х 5.1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Samsung — это элегантный и мощный гаджет, который удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей. С диагональю экрана 14,6 дюйма и разрешением 2960x1848, он обеспечивает впечатляющую четкость и яркость изображения, идеальную для просмотра фильмов, игр и профессиональной работы с графикой. Внутренняя память устройства составляет внушительные 256 Гб, что позволяет хранить большое количество приложений, медиафайлов и документов. Оперативная память в 12 Гб обеспечивает плавную и быструю работу даже при многозадачном режиме, а мощный процессор с частотой 3,73 ГГц делает его использование максимально комфортным. Планшет работает на операционной системе Android, что открывает доступ к широкому выбору приложений и функционала. Фронтальная камера на 12 МП позволяет делать качественные селфи и участвовать в видеоконференциях. Аккумулятор емкостью 11600 мА·ч гарантирует долгую автономность, позволяя пользоваться устройством в течение целого дня без подзарядки. Быстрая зарядка осуществляется через современный разъем USB Type-C. Пыле- и водозащита класса IP68 обеспечивает защиту устройства от внешних факторов, делая его надежным спутником в любых условиях. Планшет поддерживает несколько систем навигации, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его отличным выбором для путешественников и любителей активного образа жизни. Корпус планшета выполнен из прочного металла и окрашен в стильный серебристый цвет, что подчеркивает его изысканный внешний вид и высокое качество исполнения.
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Доставка
Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Gb (SM-X936BZSACAU) серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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