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Планшет Huawei MatePad Pro 12.2" 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный купить с доставкой в Москве
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Планшет Huawei MatePad Pro 12.2" 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный

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Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 1
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Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 3
Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 4
Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 5
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Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 7
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Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 9
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Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 11
Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 12
Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 13
Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 14
Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.2
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92A
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
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  • Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 2
  • Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 3
  • Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 4
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  • Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 6
  • Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 7
  • Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 8
  • Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 9
  • Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 10
  • Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 11
  • Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 12
  • Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 13
  • Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 14
  • Планшет Huawei MatePad Pro 12.2&quot; 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732716
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Характеристики

Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014HVS
Цвет
черный
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
Планшет, Зарядное устройство, Кабель передачи данных Type-A/C,Клавиатура, Краткое руководство пользователя
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.2
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92A
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
50 + 8 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
271.25 х 182.53 х 5.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.05

Описание товара Планшет Huawei MatePad Pro 12.2" 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный

Планшет Huawei — это мощное и стильное устройство, предназначенное для самых требовательных пользователей. Данный планшет оснащен большим 12,2-дюймовым экраном с разрешением 2800x1840, что обеспечивает высочайшее качество изображения и позволяет наслаждаться яркими и четкими деталями. Встроенная память объемом 256 Гб предоставляет достаточно места для ваших приложений, фотографий и видео. С впечатляющей оперативной памятью в 12 Гб, планшет обеспечивает быструю и плавную работу даже при многозадачности и запуске ресурсоемких приложений. Оснащенный мощным процессором HiSilicon Kirin T92A, этот планшет легко справляется с любыми задачами, от просмотра видео в высоком разрешении до работы с профессиональными приложениями. Операционная система HarmonyOS предлагает интуитивно понятный и удобный интерфейс, повышая комфорт использования. Энергии устройства хватит на долго благодаря аккумулятору емкостью 10100 мА·ч с технологией Li-Pol. Планшет также поддерживает широкий спектр навигационных систем, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его незаменимым спутником в путешествиях. Элегантный алюминиевый корпус в черном цвете подчеркивает стиль и современность устройства. В комплекте поставляется клавиатура, превращающая планшет в полноценную альтернативу ноутбуку. Зарядка осуществляется через разъем USB Type-C, что обеспечивает удобство и универсальность подключения. Произведенный в Китае, планшет Huawei представляет собой комбинацию изысканного дизайна, передовых технологий и надежной производительности для пользователей, ценящих качество и комфорт.



Теги товара: для студента, для учебы

Отзывы о товаре Планшет Huawei MatePad Pro 12.2" 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014HVS
Цвет
черный
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
Планшет, Зарядное устройство, Кабель передачи данных Type-A/C,Клавиатура, Краткое руководство пользователя
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.2
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92A
Количество ядер процессора
8
Развернуть
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
50 + 8 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
271.25 х 182.53 х 5.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Huawei — это мощное и стильное устройство, предназначенное для самых требовательных пользователей. Данный планшет оснащен большим 12,2-дюймовым экраном с разрешением 2800x1840, что обеспечивает высочайшее качество изображения и позволяет наслаждаться яркими и четкими деталями. Встроенная память объемом 256 Гб предоставляет достаточно места для ваших приложений, фотографий и видео. С впечатляющей оперативной памятью в 12 Гб, планшет обеспечивает быструю и плавную работу даже при многозадачности и запуске ресурсоемких приложений. Оснащенный мощным процессором HiSilicon Kirin T92A, этот планшет легко справляется с любыми задачами, от просмотра видео в высоком разрешении до работы с профессиональными приложениями. Операционная система HarmonyOS предлагает интуитивно понятный и удобный интерфейс, повышая комфорт использования. Энергии устройства хватит на долго благодаря аккумулятору емкостью 10100 мА·ч с технологией Li-Pol. Планшет также поддерживает широкий спектр навигационных систем, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его незаменимым спутником в путешествиях. Элегантный алюминиевый корпус в черном цвете подчеркивает стиль и современность устройства. В комплекте поставляется клавиатура, превращающая планшет в полноценную альтернативу ноутбуку. Зарядка осуществляется через разъем USB Type-C, что обеспечивает удобство и универсальность подключения. Произведенный в Китае, планшет Huawei представляет собой комбинацию изысканного дизайна, передовых технологий и надежной производительности для пользователей, ценящих качество и комфорт.


Теги товара: для студента, для учебы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Huawei MatePad Pro 12.2" 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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