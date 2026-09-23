Планшет Honor Pad X7 4/64Gb 8.7" (5504ADRE) 4G серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Honor Pad X7 4/64Gb 8.7" (5504ADRE) 4G серый
**Планшет HONOR Pad X7 LTE 8.7' 4+64Gb, серый (5504ADRE)** Откройте для себя мир мобильных развлечений и работы с планшетом HONOR Pad X7! Устройство с 8.7-дюймовым экраном подарит вам яркое и чёткое изображение, а поддержка LTE позволит всегда оставаться на связи. **Почему стоит выбрать HONOR Pad X7?** * **Достаточно памяти для ваших задач:** 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти позволят комфортно работать с приложениями, хранить необходимые файлы и медиа. * **Быстрый доступ в интернет:** поддержка LTE даёт возможность пользоваться интернетом везде, где есть покрытие сети. * **Стильный дизайн:** серый цвет корпуса сделает ваш планшет не только удобным инструментом, но и стильным аксессуаром. С планшетом HONOR Pad X7 вы сможете эффективно работать, учиться и развлекаться — устройство станет вашим надёжным помощником в повседневной жизни!
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Теги товара: На Android, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые
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Теги товара: На Android, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые
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