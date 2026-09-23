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Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый купить с доставкой в Москве
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Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый

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Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый - фото 1
Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый - фото 2
Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый - фото 3
Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый - фото 4
Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый - фото 5
Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый - фото 6
Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый - фото 7
Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый - фото 8
Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei MatePad 11.5S
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92C
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый - фото 1
  • Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый - фото 2
  • Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый - фото 3
  • Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый - фото 4
  • Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый - фото 5
  • Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый - фото 6
  • Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый - фото 7
  • Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый - фото 8
  • Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732714
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Характеристики

Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014KRL
Линейка
Huawei MatePad 11.5S
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
есть
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92C
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.6

Описание товара Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый

**Планшет Huawei MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB SLG-W09 SPACE GRAY — стиль и высокая производительность** Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом Huawei MATEPAD 11.5S! Это устройство идеально подойдёт как для работы, так и для развлечений. **Почему стоит выбрать Huawei MATEPAD 11.5S?** * **Высокая производительность:** благодаря мощному процессору HiSilicon и 12 ГБ оперативной памяти планшет легко справляется с многозадачностью и требовательными приложениями. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 256 ГБ позволит хранить большое количество приложений, фотографий, видео и документов. * **Яркий и чёткий дисплей:** разрешение 2800 x 1840 пикселей и технология IPS обеспечивают насыщенную цветопередачу и широкие углы обзора. * **Плавная картинка:** частота обновления экрана 144 Гц делает изображение максимально плавным, что особенно важно при играх и просмотре видео. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 8800 мАч позволяет использовать планшет в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро вернуть устройство в строй. * **Удобство работы:** в комплект входит клавиатура, которая превратит ваш планшет в компактный ноутбук и сделает работу с документами ещё более комфортной. **Дополнительные преимущества:** * проводной интерфейс USB Type-C для удобного подключения различных устройств; * одна тыловая камера для качественных фото и видеозвонков; * стильный серый корпус в дизайне моноблока. Huawei MATEPAD 11.5S — это современное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и широкие возможности для работы и развлечений.



Теги товара: для учебы

Отзывы о товаре Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый




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Характеристики
Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014KRL
Линейка
Huawei MatePad 11.5S
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
есть
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92C
Частота процессора, МГц
2.3
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8800
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет Huawei MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB SLG-W09 SPACE GRAY — стиль и высокая производительность** Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом Huawei MATEPAD 11.5S! Это устройство идеально подойдёт как для работы, так и для развлечений. **Почему стоит выбрать Huawei MATEPAD 11.5S?** * **Высокая производительность:** благодаря мощному процессору HiSilicon и 12 ГБ оперативной памяти планшет легко справляется с многозадачностью и требовательными приложениями. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 256 ГБ позволит хранить большое количество приложений, фотографий, видео и документов. * **Яркий и чёткий дисплей:** разрешение 2800 x 1840 пикселей и технология IPS обеспечивают насыщенную цветопередачу и широкие углы обзора. * **Плавная картинка:** частота обновления экрана 144 Гц делает изображение максимально плавным, что особенно важно при играх и просмотре видео. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 8800 мАч позволяет использовать планшет в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро вернуть устройство в строй. * **Удобство работы:** в комплект входит клавиатура, которая превратит ваш планшет в компактный ноутбук и сделает работу с документами ещё более комфортной. **Дополнительные преимущества:** * проводной интерфейс USB Type-C для удобного подключения различных устройств; * одна тыловая камера для качественных фото и видеозвонков; * стильный серый корпус в дизайне моноблока. Huawei MATEPAD 11.5S — это современное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и широкие возможности для работы и развлечений.


Теги товара: для учебы
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Отзывы


Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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