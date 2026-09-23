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Планшет Huawei MatePad Pro 12/512Gb 12.2" (53014HVP) зеленый купить с доставкой в Москве
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Планшет Huawei MatePad Pro 12/512Gb 12.2" (53014HVP) зеленый

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Планшет Huawei MatePad Pro 12/512Gb 12.2&quot; (53014HVP) зеленый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei MatePad Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.2
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92A
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Huawei MatePad Pro 12/512Gb 12.2&quot; (53014HVP) зеленый - фото 8
  • Планшет Huawei MatePad Pro 12/512Gb 12.2&quot; (53014HVP) зеленый - фото 9
  • Планшет Huawei MatePad Pro 12/512Gb 12.2&quot; (53014HVP) зеленый - фото 10
  • Планшет Huawei MatePad Pro 12/512Gb 12.2&quot; (53014HVP) зеленый - фото 11
  • Планшет Huawei MatePad Pro 12/512Gb 12.2&quot; (53014HVP) зеленый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732713
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Характеристики

Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014HVP
Линейка
Huawei MatePad Pro
Цвет
зеленый
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
Планшет, адаптер питания, кабель USB Type-C, документация, клавиатура
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.2
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92A
Частота процессора, МГц
2.5
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
50 + 8 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
271.25 х 182.53 х 5.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.05

Описание товара Планшет Huawei MatePad Pro 12/512Gb 12.2" (53014HVP) зеленый

**Планшет HUAWEI MatePad Pro 12.2' 12+512Gb PaperMatte Edition Wi-Fi + клавиатура, зелёный** Откройте для себя новые горизонты с планшетом HUAWEI MatePad Pro — идеальным сочетанием мощности, стиля и функциональности. **Основные характеристики:** * **Дисплей:** 12.2', разрешение 2800x1840 пикселей, частота обновления 144 Гц, технология OLED — для ярких и насыщенных цветов. * **Память:** 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти — достаточно места для всех ваших файлов и приложений. * **Процессор:** HiSilicon — высокая производительность для любых задач. * **Аккумулятор:** ёмкость 10100 мАч с поддержкой быстрой зарядки — долго работайте без подзарядки. * **Камеры:** две тыловые камеры для качественных снимков и видеозвонков. * **Безопасность:** сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных. * **Интерфейсы:** USB Type-C для подключения различных устройств и передачи данных. **Особенности:** * **Клавиатура в комплекте:** удобно для работы с текстом и другими задачами. * **Цвет:** зелёный — стильный и современный дизайн. * **Год релиза:** 2025 — планшет оснащён современными технологиями и функциями. HUAWEI MatePad Pro — это не просто планшет, это ваш надёжный помощник в работе, учёбе и развлечениях. С ним вы сможете делать больше и достигать новых высот.



Теги товара: для учебы

Отзывы о товаре Планшет Huawei MatePad Pro 12/512Gb 12.2" (53014HVP) зеленый




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Характеристики
Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014HVP
Линейка
Huawei MatePad Pro
Цвет
зеленый
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
Планшет, адаптер питания, кабель USB Type-C, документация, клавиатура
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.2
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92A
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.5
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
50 + 8 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
271.25 х 182.53 х 5.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет HUAWEI MatePad Pro 12.2' 12+512Gb PaperMatte Edition Wi-Fi + клавиатура, зелёный** Откройте для себя новые горизонты с планшетом HUAWEI MatePad Pro — идеальным сочетанием мощности, стиля и функциональности. **Основные характеристики:** * **Дисплей:** 12.2', разрешение 2800x1840 пикселей, частота обновления 144 Гц, технология OLED — для ярких и насыщенных цветов. * **Память:** 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти — достаточно места для всех ваших файлов и приложений. * **Процессор:** HiSilicon — высокая производительность для любых задач. * **Аккумулятор:** ёмкость 10100 мАч с поддержкой быстрой зарядки — долго работайте без подзарядки. * **Камеры:** две тыловые камеры для качественных снимков и видеозвонков. * **Безопасность:** сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных. * **Интерфейсы:** USB Type-C для подключения различных устройств и передачи данных. **Особенности:** * **Клавиатура в комплекте:** удобно для работы с текстом и другими задачами. * **Цвет:** зелёный — стильный и современный дизайн. * **Год релиза:** 2025 — планшет оснащён современными технологиями и функциями. HUAWEI MatePad Pro — это не просто планшет, это ваш надёжный помощник в работе, учёбе и развлечениях. С ним вы сможете делать больше и достигать новых высот.


Теги товара: для учебы
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Отзывы


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