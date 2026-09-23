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Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/256Gb 12.1" (5301APCK) серый купить с доставкой в Москве
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Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/256Gb 12.1" (5301APCK) серый

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor Pad 10
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/256Gb 12.1&quot; (5301APCK) серый - фото 29
  • Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/256Gb 12.1&quot; (5301APCK) серый - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732711
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Характеристики

Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5301APCK
Линейка
Honor Pad 10
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
Планшет, адаптер питания, чехол-клавиатура, кабель Type-C, документация
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Частота процессора, МГц
2.63
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
277.07 х 179.28 х 6.29 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.02

Описание товара Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/256Gb 12.1" (5301APCK) серый

**Планшет HONOR Pad 10 LTE 8+256Gb (5301APCK), серый — мощь и стиль в каждом пикселе!** Откройте для себя безграничные возможности с планшетом HONOR Pad 10! Большой 12,1-дюймовый дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц подарит вам невероятно чёткое и плавное изображение. Технология IPS обеспечивает насыщенные цвета и широкие углы обзора — идеально для работы, развлечений и просмотра контента. **Почему стоит выбрать HONOR Pad 10?** * **Высокая производительность:** процессор от Qualcomm и 8 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без задержек. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти дадут возможность хранить множество приложений, фото и видео. * **Всегда на связи:** модуль сотовой связи LTE гарантирует стабильный доступ в интернет где бы вы ни находились. * **Удобство работы:** в комплекте идёт клавиатура — с ней планшет превращается в портативный рабочий инструмент. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 10 100 мАч позволит пользоваться устройством весь день без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро вернуть планшет в строй. Дополнительные преимущества: * проводной интерфейс USB Type-C для удобного подключения периферийных устройств; * одна тыловая камера для качественных фото и видеозвонков; * стильный серый цвет и компактный моноблочный корпус. HONOR Pad 10 — ваш надёжный спутник в работе и отдыхе!



Теги товара: На Android, для учебы

Отзывы о товаре Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/256Gb 12.1" (5301APCK) серый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5301APCK
Линейка
Honor Pad 10
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
Планшет, адаптер питания, чехол-клавиатура, кабель Type-C, документация
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.63
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
277.07 х 179.28 х 6.29 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет HONOR Pad 10 LTE 8+256Gb (5301APCK), серый — мощь и стиль в каждом пикселе!** Откройте для себя безграничные возможности с планшетом HONOR Pad 10! Большой 12,1-дюймовый дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц подарит вам невероятно чёткое и плавное изображение. Технология IPS обеспечивает насыщенные цвета и широкие углы обзора — идеально для работы, развлечений и просмотра контента. **Почему стоит выбрать HONOR Pad 10?** * **Высокая производительность:** процессор от Qualcomm и 8 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без задержек. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти дадут возможность хранить множество приложений, фото и видео. * **Всегда на связи:** модуль сотовой связи LTE гарантирует стабильный доступ в интернет где бы вы ни находились. * **Удобство работы:** в комплекте идёт клавиатура — с ней планшет превращается в портативный рабочий инструмент. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 10 100 мАч позволит пользоваться устройством весь день без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро вернуть планшет в строй. Дополнительные преимущества: * проводной интерфейс USB Type-C для удобного подключения периферийных устройств; * одна тыловая камера для качественных фото и видеозвонков; * стильный серый цвет и компактный моноблочный корпус. HONOR Pad 10 — ваш надёжный спутник в работе и отдыхе!


Теги товара: На Android, для учебы
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Отзывы


Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/256Gb 12.1" (5301APCK) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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