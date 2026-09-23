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Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1" (5301APCJ) серый купить с доставкой в Москве
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Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1" (5301APCJ) серый

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Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1&quot; (5301APCJ) серый - фото 1
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Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1&quot; (5301APCJ) серый - фото 9
Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1&quot; (5301APCJ) серый - фото 10
Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1&quot; (5301APCJ) серый - фото 11
Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1&quot; (5301APCJ) серый - фото 12
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Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1&quot; (5301APCJ) серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Pad 10 (Honor)
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1&quot; (5301APCJ) серый - фото 1
  • Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1&quot; (5301APCJ) серый - фото 2
  • Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1&quot; (5301APCJ) серый - фото 3
  • Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1&quot; (5301APCJ) серый - фото 4
  • Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1&quot; (5301APCJ) серый - фото 5
  • Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1&quot; (5301APCJ) серый - фото 6
  • Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1&quot; (5301APCJ) серый - фото 7
  • Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1&quot; (5301APCJ) серый - фото 8
  • Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1&quot; (5301APCJ) серый - фото 9
  • Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1&quot; (5301APCJ) серый - фото 10
  • Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1&quot; (5301APCJ) серый - фото 11
  • Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1&quot; (5301APCJ) серый - фото 12
  • Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1&quot; (5301APCJ) серый - фото 13
  • Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1&quot; (5301APCJ) серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732710
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Характеристики

Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5301APCJ
Линейка
Pad 10 (Honor)
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, адаптер питания, кабель Type-C, документация
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Частота процессора, МГц
2.63
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
277.07 х 179.28 х 6.29 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.02

Описание товара Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1" (5301APCJ) серый

**Планшет HONOR Pad 10 LTE 8+128Gb, серый (5301APCJ)** Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HONOR Pad 10! Устройство идеально подойдёт для работы, учёбы и развлечений. **Почему стоит выбрать HONOR Pad 10?** * **Большой экран:** диагональ 12,1 дюйма и разрешение 2560 x 1600 пикселей обеспечивают яркое и чёткое изображение. * **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц делает изображение плавным и комфортным для глаз. * **Высокая производительность:** мощный процессор от Qualcomm гарантирует быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фотографий и видео. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 10 100 мАч обеспечит продолжительное использование без подзарядки. * **Возможность подключения к мобильной сети:** модуль сотовой связи LTE позволит всегда оставаться на связи. * **Удобство зарядки и подключения:** интерфейс USB Type-C для быстрой зарядки и подключения к другим устройствам. * **Качество снимков:** тыловая камера поможет запечатлеть важные моменты. Стильный серый корпус в формате моноблока сделает планшет HONOR Pad 10 вашим надёжным спутником в любой ситуации. Не упустите шанс приобрести современный и функциональный планшет по выгодной цене!



Теги товара: На Android, 128 Гб

Отзывы о товаре Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1" (5301APCJ) серый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5301APCJ
Линейка
Pad 10 (Honor)
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, адаптер питания, кабель Type-C, документация
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.63
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
277.07 х 179.28 х 6.29 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет HONOR Pad 10 LTE 8+128Gb, серый (5301APCJ)** Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HONOR Pad 10! Устройство идеально подойдёт для работы, учёбы и развлечений. **Почему стоит выбрать HONOR Pad 10?** * **Большой экран:** диагональ 12,1 дюйма и разрешение 2560 x 1600 пикселей обеспечивают яркое и чёткое изображение. * **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц делает изображение плавным и комфортным для глаз. * **Высокая производительность:** мощный процессор от Qualcomm гарантирует быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фотографий и видео. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 10 100 мАч обеспечит продолжительное использование без подзарядки. * **Возможность подключения к мобильной сети:** модуль сотовой связи LTE позволит всегда оставаться на связи. * **Удобство зарядки и подключения:** интерфейс USB Type-C для быстрой зарядки и подключения к другим устройствам. * **Качество снимков:** тыловая камера поможет запечатлеть важные моменты. Стильный серый корпус в формате моноблока сделает планшет HONOR Pad 10 вашим надёжным спутником в любой ситуации. Не упустите шанс приобрести современный и функциональный планшет по выгодной цене!


Теги товара: На Android, 128 Гб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1" (5301APCJ) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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