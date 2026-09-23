Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Линейка
Pad 10 (Honor)
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732710
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Описание товара Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1" (5301APCJ) серый
**Планшет HONOR Pad 10 LTE 8+128Gb, серый (5301APCJ)**
Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HONOR Pad 10! Устройство идеально подойдёт для работы, учёбы и развлечений.
**Почему стоит выбрать HONOR Pad 10?**
* **Большой экран:** диагональ 12,1 дюйма и разрешение 2560 x 1600 пикселей обеспечивают яркое и чёткое изображение.
* **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц делает изображение плавным и комфортным для глаз.
* **Высокая производительность:** мощный процессор от Qualcomm гарантирует быструю и стабильную работу даже при многозадачности.
* **Достаточно места для всех ваших файлов:** 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фотографий и видео.
* **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 10 100 мАч обеспечит продолжительное использование без подзарядки.
* **Возможность подключения к мобильной сети:** модуль сотовой связи LTE позволит всегда оставаться на связи.
* **Удобство зарядки и подключения:** интерфейс USB Type-C для быстрой зарядки и подключения к другим устройствам.
* **Качество снимков:** тыловая камера поможет запечатлеть важные моменты.
Стильный серый корпус в формате моноблока сделает планшет HONOR Pad 10 вашим надёжным спутником в любой ситуации.
Не упустите шанс приобрести современный и функциональный планшет по выгодной цене!
**Планшет HONOR Pad 10 LTE 8+128Gb, серый (5301APCJ)**
Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HONOR Pad 10! Устройство идеально подойдёт для работы, учёбы и развлечений.
**Почему стоит выбрать HONOR Pad 10?**
* **Большой экран:** диагональ 12,1 дюйма и разрешение 2560 x 1600 пикселей обеспечивают яркое и чёткое изображение.
* **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц делает изображение плавным и комфортным для глаз.
* **Высокая производительность:** мощный процессор от Qualcomm гарантирует быструю и стабильную работу даже при многозадачности.
* **Достаточно места для всех ваших файлов:** 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фотографий и видео.
* **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 10 100 мАч обеспечит продолжительное использование без подзарядки.
* **Возможность подключения к мобильной сети:** модуль сотовой связи LTE позволит всегда оставаться на связи.
* **Удобство зарядки и подключения:** интерфейс USB Type-C для быстрой зарядки и подключения к другим устройствам.
* **Качество снимков:** тыловая камера поможет запечатлеть важные моменты.
Стильный серый корпус в формате моноблока сделает планшет HONOR Pad 10 вашим надёжным спутником в любой ситуации.
Не упустите шанс приобрести современный и функциональный планшет по выгодной цене!
Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/128Gb 12.1" (5301APCJ) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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