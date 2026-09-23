Top.Mail.Ru
Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey - фото 1
Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey - фото 2
Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey - фото 3
Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey - фото 4
Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey - фото 5
Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey - фото 6
Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey - фото 7
Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey - фото 8
Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor Pad 10
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey - фото 1
  • Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey - фото 2
  • Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey - фото 3
  • Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey - фото 4
  • Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey - фото 5
  • Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey - фото 6
  • Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey - фото 7
  • Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey - фото 8
  • Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732709
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5301ANNW
Линейка
Honor Pad 10
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, адаптер питания, кабель Type-C, документация
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Частота процессора, МГц
2.63
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
277.07 х 179.28 х 6.29 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.02

Описание товара Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey

Представляем планшет Honor — идеальное сочетание мощности и стиля. Оснащённый выдающейся встроенной памятью объёмом 128 Гб и 8 Гб оперативной памяти, этот гаджет обеспечивает плавную работу и хранение всех ваших важных данных и приложений. Широкий 12,1-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 погрузит вас в мир ярких визуальных впечатлений, делая просмотр медиаконтента настоящим удовольствием. Сердцем планшета является процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой 2,63 ГГц, что гарантирует высокую производительность и энергоэффективность. Аккумулятор ёмкостью 10100 мА·ч позволяет устройству работать долгое время без подзарядки, что делает его отличным выбором для активных пользователей. Стильный серый корпус из металла придаёт устройству элегантный и современный вид, обеспечивая одновременно прочность и лёгкость. Планшет поддерживает зарядку через разъём USB Type-C, что обеспечивает удобство и скорость подзарядки. Работая под управлением Android, гаджет открывает доступ к множеству приложений и сервисов, предоставляя всё необходимое для работы и развлечений. Изготовленный в Китае, планшет Honor является олицетворением инноваций и качества, создавая комфорт для ваших повседневных задач.

Отзывы о товаре Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5301ANNW
Линейка
Honor Pad 10
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, адаптер питания, кабель Type-C, документация
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.63
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
277.07 х 179.28 х 6.29 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем планшет Honor — идеальное сочетание мощности и стиля. Оснащённый выдающейся встроенной памятью объёмом 128 Гб и 8 Гб оперативной памяти, этот гаджет обеспечивает плавную работу и хранение всех ваших важных данных и приложений. Широкий 12,1-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 погрузит вас в мир ярких визуальных впечатлений, делая просмотр медиаконтента настоящим удовольствием. Сердцем планшета является процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой 2,63 ГГц, что гарантирует высокую производительность и энергоэффективность. Аккумулятор ёмкостью 10100 мА·ч позволяет устройству работать долгое время без подзарядки, что делает его отличным выбором для активных пользователей. Стильный серый корпус из металла придаёт устройству элегантный и современный вид, обеспечивая одновременно прочность и лёгкость. Планшет поддерживает зарядку через разъём USB Type-C, что обеспечивает удобство и скорость подзарядки. Работая под управлением Android, гаджет открывает доступ к множеству приложений и сервисов, предоставляя всё необходимое для работы и развлечений. Изготовленный в Китае, планшет Honor является олицетворением инноваций и качества, создавая комфорт для ваших повседневных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...