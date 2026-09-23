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Характеристики
Линейка
Honor Pad 10
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732709
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Описание товара Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey
Представляем планшет Honor — идеальное сочетание мощности и стиля. Оснащённый выдающейся встроенной памятью объёмом 128 Гб и 8 Гб оперативной памяти, этот гаджет обеспечивает плавную работу и хранение всех ваших важных данных и приложений. Широкий 12,1-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 погрузит вас в мир ярких визуальных впечатлений, делая просмотр медиаконтента настоящим удовольствием.
Сердцем планшета является процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой 2,63 ГГц, что гарантирует высокую производительность и энергоэффективность. Аккумулятор ёмкостью 10100 мА·ч позволяет устройству работать долгое время без подзарядки, что делает его отличным выбором для активных пользователей.
Стильный серый корпус из металла придаёт устройству элегантный и современный вид, обеспечивая одновременно прочность и лёгкость. Планшет поддерживает зарядку через разъём USB Type-C, что обеспечивает удобство и скорость подзарядки.
Работая под управлением Android, гаджет открывает доступ к множеству приложений и сервисов, предоставляя всё необходимое для работы и развлечений. Изготовленный в Китае, планшет Honor является олицетворением инноваций и качества, создавая комфорт для ваших повседневных задач.
Представляем планшет Honor — идеальное сочетание мощности и стиля. Оснащённый выдающейся встроенной памятью объёмом 128 Гб и 8 Гб оперативной памяти, этот гаджет обеспечивает плавную работу и хранение всех ваших важных данных и приложений. Широкий 12,1-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 погрузит вас в мир ярких визуальных впечатлений, делая просмотр медиаконтента настоящим удовольствием.
Сердцем планшета является процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой 2,63 ГГц, что гарантирует высокую производительность и энергоэффективность. Аккумулятор ёмкостью 10100 мА·ч позволяет устройству работать долгое время без подзарядки, что делает его отличным выбором для активных пользователей.
Стильный серый корпус из металла придаёт устройству элегантный и современный вид, обеспечивая одновременно прочность и лёгкость. Планшет поддерживает зарядку через разъём USB Type-C, что обеспечивает удобство и скорость подзарядки.
Работая под управлением Android, гаджет открывает доступ к множеству приложений и сервисов, предоставляя всё необходимое для работы и развлечений. Изготовленный в Китае, планшет Honor является олицетворением инноваций и качества, создавая комфорт для ваших повседневных задач.
Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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