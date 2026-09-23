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Планшет Digma R8 4/64Gb 8" (DA1C8P02) темно-серый купить с доставкой в Москве
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Планшет Digma R8 4/64Gb 8" (DA1C8P02) темно-серый

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Планшет Digma R8 4/64Gb 8&quot; (DA1C8P02) темно-серый - фото 1
Планшет Digma R8 4/64Gb 8&quot; (DA1C8P02) темно-серый - фото 2
Планшет Digma R8 4/64Gb 8&quot; (DA1C8P02) темно-серый - фото 3
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Планшет Digma R8 4/64Gb 8&quot; (DA1C8P02) темно-серый - фото 5
Планшет Digma R8 4/64Gb 8&quot; (DA1C8P02) темно-серый - фото 6
Планшет Digma R8 4/64Gb 8&quot; (DA1C8P02) темно-серый - фото 7
Планшет Digma R8 4/64Gb 8&quot; (DA1C8P02) темно-серый - фото 8
Планшет Digma R8 4/64Gb 8&quot; (DA1C8P02) темно-серый - фото 9
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Планшет Digma R8 4/64Gb 8&quot; (DA1C8P02) темно-серый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma R8
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T606
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Digma R8 4/64Gb 8&quot; (DA1C8P02) темно-серый - фото 1
  • Планшет Digma R8 4/64Gb 8&quot; (DA1C8P02) темно-серый - фото 2
  • Планшет Digma R8 4/64Gb 8&quot; (DA1C8P02) темно-серый - фото 3
  • Планшет Digma R8 4/64Gb 8&quot; (DA1C8P02) темно-серый - фото 4
  • Планшет Digma R8 4/64Gb 8&quot; (DA1C8P02) темно-серый - фото 5
  • Планшет Digma R8 4/64Gb 8&quot; (DA1C8P02) темно-серый - фото 6
  • Планшет Digma R8 4/64Gb 8&quot; (DA1C8P02) темно-серый - фото 7
  • Планшет Digma R8 4/64Gb 8&quot; (DA1C8P02) темно-серый - фото 8
  • Планшет Digma R8 4/64Gb 8&quot; (DA1C8P02) темно-серый - фото 9
  • Планшет Digma R8 4/64Gb 8&quot; (DA1C8P02) темно-серый - фото 10
  • Планшет Digma R8 4/64Gb 8&quot; (DA1C8P02) темно-серый - фото 11
  • Планшет Digma R8 4/64Gb 8&quot; (DA1C8P02) темно-серый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732708
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Характеристики

Бренд
Digma
Партномер для планшетов
DA1C8P02
Линейка
Digma R8
Цвет
серый
Комлектация
Сетевой адаптер питания; USB-C кабель
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T606
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
2
Тыловая камера, МП
5 МП
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Слот для сим карт
нет
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
125 х 209 х 10 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
708

Описание товара Планшет Digma R8 4/64Gb 8" (DA1C8P02) темно-серый

**Планшет Digma** — это стильное и функциональное устройство, которое идеально подходит для работы, учебы и развлечений. Этот планшет оснащен 8-дюймовым экраном с разрешением 1280x800, что обеспечивает яркое и четкое изображение для просмотра мультимедийного контента и чтения. С 64 Гб встроенной памяти вы сможете хранить все необходимые приложения, фотографии и видеофайлы, а 4 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу устройства в режиме мультизадачности. Сердцем планшета является восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T606 с частотой 1,6 ГГц, который обеспечивает высокую производительность для решения любых задач. Планшет работает под управлением операционной системы Android, предоставляя доступ к множеству приложений и сервисов через Google Play. Емкий аккумулятор на 4000 мА·ч и современный Li-Ion аккумулятор позволят вам долгое время использовать устройство без необходимости частой подзарядки. Зарядка производится через порт USB Type-C, который обеспечивает быструю и надежную зарядку. Планшет поддерживает навигационные системы GPS и ГЛОНАСС, что делает его идеальным спутником в поездках и путешествиях. Корпус устройства выполнен из прочного и легкого пластика серого цвета, что придает ему современный и элегантный вид. Производится планшет в Китае под брендом Digma, который уже давно зарекомендовал себя как производитель надежной и доступной электроники.



Теги товара: На Android, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые

Отзывы о товаре Планшет Digma R8 4/64Gb 8" (DA1C8P02) темно-серый




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Характеристики
Бренд
Digma
Партномер для планшетов
DA1C8P02
Линейка
Digma R8
Цвет
серый
Комлектация
Сетевой адаптер питания; USB-C кабель
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T606
Частота процессора, МГц
1.6
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
2
Тыловая камера, МП
5 МП
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Слот для сим карт
нет
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
125 х 209 х 10 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет Digma** — это стильное и функциональное устройство, которое идеально подходит для работы, учебы и развлечений. Этот планшет оснащен 8-дюймовым экраном с разрешением 1280x800, что обеспечивает яркое и четкое изображение для просмотра мультимедийного контента и чтения. С 64 Гб встроенной памяти вы сможете хранить все необходимые приложения, фотографии и видеофайлы, а 4 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу устройства в режиме мультизадачности. Сердцем планшета является восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T606 с частотой 1,6 ГГц, который обеспечивает высокую производительность для решения любых задач. Планшет работает под управлением операционной системы Android, предоставляя доступ к множеству приложений и сервисов через Google Play. Емкий аккумулятор на 4000 мА·ч и современный Li-Ion аккумулятор позволят вам долгое время использовать устройство без необходимости частой подзарядки. Зарядка производится через порт USB Type-C, который обеспечивает быструю и надежную зарядку. Планшет поддерживает навигационные системы GPS и ГЛОНАСС, что делает его идеальным спутником в поездках и путешествиях. Корпус устройства выполнен из прочного и легкого пластика серого цвета, что придает ему современный и элегантный вид. Производится планшет в Китае под брендом Digma, который уже давно зарекомендовал себя как производитель надежной и доступной электроники.


Теги товара: На Android, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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