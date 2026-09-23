Планшет Digma R8 4/64Gb 8" (DA1C8P02) темно-серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Digma R8 4/64Gb 8" (DA1C8P02) темно-серый
**Планшет Digma** — это стильное и функциональное устройство, которое идеально подходит для работы, учебы и развлечений. Этот планшет оснащен 8-дюймовым экраном с разрешением 1280x800, что обеспечивает яркое и четкое изображение для просмотра мультимедийного контента и чтения. С 64 Гб встроенной памяти вы сможете хранить все необходимые приложения, фотографии и видеофайлы, а 4 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу устройства в режиме мультизадачности. Сердцем планшета является восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T606 с частотой 1,6 ГГц, который обеспечивает высокую производительность для решения любых задач. Планшет работает под управлением операционной системы Android, предоставляя доступ к множеству приложений и сервисов через Google Play. Емкий аккумулятор на 4000 мА·ч и современный Li-Ion аккумулятор позволят вам долгое время использовать устройство без необходимости частой подзарядки. Зарядка производится через порт USB Type-C, который обеспечивает быструю и надежную зарядку. Планшет поддерживает навигационные системы GPS и ГЛОНАСС, что делает его идеальным спутником в поездках и путешествиях. Корпус устройства выполнен из прочного и легкого пластика серого цвета, что придает ему современный и элегантный вид. Производится планшет в Китае под брендом Digma, который уже давно зарекомендовал себя как производитель надежной и доступной электроники.
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Теги товара: На Android, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые
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Теги товара: На Android, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые
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