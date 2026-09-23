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Характеристики
Линейка
Honor Pad 10
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732707
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Описание товара Планшет Honor Pad 10 HEY3-W00 12.1", 8Gb, 256Gb, Wi-Fi, Android 15, Серый
Планшет Honor представляет собой мощное и стильное устройство для работы и развлечений. Оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой 2,63 ГГц, он обеспечивает высокую производительность и быстрый отклик при выполнении различных задач. Большой 12,1-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение, делая его идеальным для просмотра мультимедиа и веб-серфинга.
Встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео, а 8 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу даже при многозадачности. Емкость аккумулятора составляет 10100 мА·ч, что гарантирует длительное время работы без подзарядки. Планшет оснащен портом USB Type-C для быстрой и удобной зарядки.
Элегантный серый корпус выполнен из высококачественного металла, что придает устройству прочность и стильный внешний вид. Работает планшет на операционной системе Android, предоставляя пользователю доступ ко всем необходимым приложениям и возможностям кастомизации.
Это устройство станет надежным помощником как в работе, так и в развлечениях, благодаря своей производительности, долговечности и современному дизайну. производитель Honor предлагает качественный продукт китайского производства, который совмещает в себе передовые технологии и доступную стоимость.
Планшет Honor представляет собой мощное и стильное устройство для работы и развлечений. Оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой 2,63 ГГц, он обеспечивает высокую производительность и быстрый отклик при выполнении различных задач. Большой 12,1-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение, делая его идеальным для просмотра мультимедиа и веб-серфинга.
Встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео, а 8 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу даже при многозадачности. Емкость аккумулятора составляет 10100 мА·ч, что гарантирует длительное время работы без подзарядки. Планшет оснащен портом USB Type-C для быстрой и удобной зарядки.
Элегантный серый корпус выполнен из высококачественного металла, что придает устройству прочность и стильный внешний вид. Работает планшет на операционной системе Android, предоставляя пользователю доступ ко всем необходимым приложениям и возможностям кастомизации.
Это устройство станет надежным помощником как в работе, так и в развлечениях, благодаря своей производительности, долговечности и современному дизайну. производитель Honor предлагает качественный продукт китайского производства, который совмещает в себе передовые технологии и доступную стоимость.
Планшет Honor Pad 10 HEY3-W00 12.1", 8Gb, 256Gb, Wi-Fi, Android 15, Серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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