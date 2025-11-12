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Планшет Apple iPad Pro 2025 11" 12/256Gb (MDWK4LL/A) черный купить с доставкой в Москве
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Планшет Apple iPad Pro 2025 11" 12/256Gb (MDWK4LL/A) черный

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Планшет Apple iPad Pro 2025 11&quot; 12/256Gb (MDWK4LL/A) черный - фото 1
Планшет Apple iPad Pro 2025 11&quot; 12/256Gb (MDWK4LL/A) черный - фото 2
Планшет Apple iPad Pro 2025 11&quot; 12/256Gb (MDWK4LL/A) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple iPad Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2420x1668
Операционная система
iOS
Процессор
Apple M5
Количество ядер процессора
9
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  • Планшет Apple iPad Pro 2025 11&quot; 12/256Gb (MDWK4LL/A) черный - фото 2
  • Планшет Apple iPad Pro 2025 11&quot; 12/256Gb (MDWK4LL/A) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
120 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732706
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Характеристики

Бренд
Apple
Партномер для планшетов
MDWK4LL/A
Линейка
Apple iPad Pro
Цвет
черный
Комлектация
iPad Pro 2025, Кабель USB-C для зарядки (1 м), Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2420x1668
Операционная система
iOS
Процессор
Apple M5
Количество ядер процессора
9
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
6
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
249.7 х 177.5 х 5.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1

Описание товара Планшет Apple iPad Pro 2025 11" 12/256Gb (MDWK4LL/A) черный

Планшет Apple - это высокотехнологичное устройство, созданное для удовлетворения самых взыскательных потребностей пользователей. Оснащенный 256 Гб встроенной памяти, он обеспечивает достаточно места для хранения приложений, документов, фотографий и видео. Диагональ экрана в 11 дюймов и разрешение экрана 2420x1668 обеспечивают яркие и четкие изображения, идеально подходящие для работы с графикой или просмотра фильмов. Устройство работает на базе новейшего процессора Apple M5 с девятью ядрами, что гарантирует быструю и плавную работу, даже при выполнении самых ресурсоемких задач. Большой объем оперативной памяти в 12 Гб также способствует высокой производительности. Планшет работает на операционной системе iOS, предоставляющей доступ к множеству приложений и функций, упрощающих повседневное использование. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает длительное время автономной работы, а зарядка осуществляется через современный разъем USB Type-C. Корпус устройства выполнен из прочного алюминия и представлен в элегантном черном цвете. Производство осуществляется в Китае, что гарантирует высокое качество сборки. Современные технологии связи, такие как Bluetooth 6 и стандарт Wi-Fi 802.11 be, обеспечивают стабильное и быстрое подключение к сети и другим устройствам. Также стоит отметить наличие фронтальной камеры с разрешением 12 МП, что делает его отличным выбором для видеозвонков и селфи. Все это делает планшет Apple незаменимым помощником как для работы, так и для развлечений.

Отзывы о товаре Планшет Apple iPad Pro 2025 11" 12/256Gb (MDWK4LL/A) черный




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Характеристики
Бренд
Apple
Партномер для планшетов
MDWK4LL/A
Линейка
Apple iPad Pro
Цвет
черный
Комлектация
iPad Pro 2025, Кабель USB-C для зарядки (1 м), Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2420x1668
Операционная система
iOS
Процессор
Apple M5
Количество ядер процессора
9
Развернуть
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
6
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
249.7 х 177.5 х 5.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Apple - это высокотехнологичное устройство, созданное для удовлетворения самых взыскательных потребностей пользователей. Оснащенный 256 Гб встроенной памяти, он обеспечивает достаточно места для хранения приложений, документов, фотографий и видео. Диагональ экрана в 11 дюймов и разрешение экрана 2420x1668 обеспечивают яркие и четкие изображения, идеально подходящие для работы с графикой или просмотра фильмов. Устройство работает на базе новейшего процессора Apple M5 с девятью ядрами, что гарантирует быструю и плавную работу, даже при выполнении самых ресурсоемких задач. Большой объем оперативной памяти в 12 Гб также способствует высокой производительности. Планшет работает на операционной системе iOS, предоставляющей доступ к множеству приложений и функций, упрощающих повседневное использование. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает длительное время автономной работы, а зарядка осуществляется через современный разъем USB Type-C. Корпус устройства выполнен из прочного алюминия и представлен в элегантном черном цвете. Производство осуществляется в Китае, что гарантирует высокое качество сборки. Современные технологии связи, такие как Bluetooth 6 и стандарт Wi-Fi 802.11 be, обеспечивают стабильное и быстрое подключение к сети и другим устройствам. Также стоит отметить наличие фронтальной камеры с разрешением 12 МП, что делает его отличным выбором для видеозвонков и селфи. Все это делает планшет Apple незаменимым помощником как для работы, так и для развлечений.
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Доставка
Отзывы


Планшет Apple iPad Pro 2025 11" 12/256Gb (MDWK4LL/A) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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