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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1" 12/256Gb (SM-X626BZAPCAU) серый купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1" 12/256Gb (SM-X626BZAPCAU) серый

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 12/256Gb (SM-X626BZAPCAU) серый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 12/256Gb (SM-X626BZAPCAU) серый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 12/256Gb (SM-X626BZAPCAU) серый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 12/256Gb (SM-X626BZAPCAU) серый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 12/256Gb (SM-X626BZAPCAU) серый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 12/256Gb (SM-X626BZAPCAU) серый - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 12/256Gb (SM-X626BZAPCAU) серый - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 12/256Gb (SM-X626BZAPCAU) серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 12/256Gb (SM-X626BZAPCAU) серый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 12/256Gb (SM-X626BZAPCAU) серый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 12/256Gb (SM-X626BZAPCAU) серый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 12/256Gb (SM-X626BZAPCAU) серый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 12/256Gb (SM-X626BZAPCAU) серый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 12/256Gb (SM-X626BZAPCAU) серый - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 12/256Gb (SM-X626BZAPCAU) серый - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 12/256Gb (SM-X626BZAPCAU) серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732704
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X626BZAPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1" 12/256Gb (SM-X626BZAPCAU) серый

Планшет Samsung — это элегантное и мощное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и стиль. Оснащенный встроенной памятью объемом 256 Гб и оперативной памятью 12 Гб, этот планшет предлагает превосходную скорость работы и возможность хранения большого количества данных. 13,1-дюймовый экран с разрешением 2880x1800 обеспечивает невероятную четкость изображения и насыщенные цвета, что делает просмотр фильмов и работу с графикой максимально комфортными. С мощным процессором с частотой 2,9 ГГц и операционной системой Android, планшет гарантирует плавную работу без задержек. Литий-полимерный аккумулятор емкостью 10090 мА·ч обеспечивает длительное время автономной работы, позволяя оставаться на связи и активно использовать планшет на протяжении всего дня. Зарядка осуществляется через современный разъем USB Type-C. С передовой защитой класса IP68, планшет защищен от воды и пыли, что делает его идеальным выбором для использования в самых разных условиях. Алюминиевый корпус не только придает устройству современный вид, но и обеспечивает его надежность и легкость. Фронтальная камера на 12 МП отлично подходит для видеозвонков и селфи, обеспечивая высокое качество изображения. Встроенные навигационные системы, такие как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, помогут вам всегда оставаться на правильном пути. В сером цвете корпус планшета выглядит стильно и современно, подчеркнув ваш изысканный вкус. Этот планшет от Samsung идеально подойдет для работы, творчества и развлечений.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1" 12/256Gb (SM-X626BZAPCAU) серый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X626BZAPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung — это элегантное и мощное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и стиль. Оснащенный встроенной памятью объемом 256 Гб и оперативной памятью 12 Гб, этот планшет предлагает превосходную скорость работы и возможность хранения большого количества данных. 13,1-дюймовый экран с разрешением 2880x1800 обеспечивает невероятную четкость изображения и насыщенные цвета, что делает просмотр фильмов и работу с графикой максимально комфортными. С мощным процессором с частотой 2,9 ГГц и операционной системой Android, планшет гарантирует плавную работу без задержек. Литий-полимерный аккумулятор емкостью 10090 мА·ч обеспечивает длительное время автономной работы, позволяя оставаться на связи и активно использовать планшет на протяжении всего дня. Зарядка осуществляется через современный разъем USB Type-C. С передовой защитой класса IP68, планшет защищен от воды и пыли, что делает его идеальным выбором для использования в самых разных условиях. Алюминиевый корпус не только придает устройству современный вид, но и обеспечивает его надежность и легкость. Фронтальная камера на 12 МП отлично подходит для видеозвонков и селфи, обеспечивая высокое качество изображения. Встроенные навигационные системы, такие как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, помогут вам всегда оставаться на правильном пути. В сером цвете корпус планшета выглядит стильно и современно, подчеркнув ваш изысканный вкус. Этот планшет от Samsung идеально подойдет для работы, творчества и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1" 12/256Gb (SM-X626BZAPCAU) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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