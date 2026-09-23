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Планшет Blackview MEGA 2 12" 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый купить с доставкой в Москве
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Планшет Blackview MEGA 2 12" 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый

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Планшет Blackview MEGA 2 12&quot; 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый - фото 1
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Планшет Blackview MEGA 2 12&quot; 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый - фото 12
Планшет Blackview MEGA 2 12&quot; 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый - фото 13
Планшет Blackview MEGA 2 12&quot; 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый - фото 14
Планшет Blackview MEGA 2 12&quot; 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Blackview MEGA 2
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T615
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Blackview MEGA 2 12&quot; 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый - фото 2
  • Планшет Blackview MEGA 2 12&quot; 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый - фото 3
  • Планшет Blackview MEGA 2 12&quot; 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый - фото 4
  • Планшет Blackview MEGA 2 12&quot; 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый - фото 5
  • Планшет Blackview MEGA 2 12&quot; 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый - фото 6
  • Планшет Blackview MEGA 2 12&quot; 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый - фото 7
  • Планшет Blackview MEGA 2 12&quot; 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый - фото 8
  • Планшет Blackview MEGA 2 12&quot; 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый - фото 9
  • Планшет Blackview MEGA 2 12&quot; 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый - фото 10
  • Планшет Blackview MEGA 2 12&quot; 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый - фото 11
  • Планшет Blackview MEGA 2 12&quot; 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый - фото 12
  • Планшет Blackview MEGA 2 12&quot; 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый - фото 13
  • Планшет Blackview MEGA 2 12&quot; 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый - фото 14
  • Планшет Blackview MEGA 2 12&quot; 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732702
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Характеристики

Бренд
Blackview
Партномер для планшетов
BKV-M2.12-256.GR
Линейка
Blackview MEGA 2
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
16 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
177 x 282 x 8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1

Описание товара Планшет Blackview MEGA 2 12" 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый

Откройте для себя новый уровень мобильных возможностей с планшетом Blackview MEGA 2. Это устройство создано для тех, кто ценит простор, высокую производительность и безкомпромиссную функциональность в каждой детали. Ваши работа, творчество и развлечения выйдут за рамки привычного. Огромное двенадцатидюймовое поле деятельности оживает на качественном экране с матрицей IPS. С разрешением 2000 на 1200 пикселей вы получите невероятно четкую и насыщенную картинку, где каждый элемент будет проработан до мельчайших деталей. Частота обновления экрана шестьдесят герц обеспечивает плавность и комфорт при навигации по меню, чтении или просмотре фильмов. Этот планшет станет вашим идеальным спутником для погружения в киноленты, изучения контента и работы с документами. В основе устройства лежит современный восьмиядерный процессор с тактовой частотой до восемнадцатисот мегагерц, который легко справляется с повседневными задачами и большинством требовательных приложений. Его мощь дополнена продвинутым графическим процессором, гарантирующим стабильную работу в играх и при просмотре видео высокого качества. Невероятная производительность обеспечена и щедрым объемом оперативной памяти — двенадцать гигабайт. Это позволяет планшету моментально переключаться между десятками открытых приложений без малейших задержек. Для хранения вашей личной медиатеки, документов и проектов предусмотрено двести пятьдесят шесть гигабайт встроенной памяти. А если и этого окажется мало, вы всегда можете установить карту памяти объемом до двух терабайт, чтобы ваше хранилище стало поистине безграничным. Планшет поддерживает все современные стандарты связи, включая сети третьего и четвертого поколения, что позволяет оставаться на связи даже там, где нет доступа к Wi-Fi. Благодаря поддержке двух сим-карт вы сможете легко разделить личные и рабочие контакты. Надежный модуль Wi-Fi пятого поколения обеспечивает высокоскоростное подключение к интернету для комфортного серфинга или потокового вещания. Встроенные системы навигации, включая отечественную разработку, точно и быстро определят ваше местоположение anywhere. Залогом вашей продуктивности и уверенности является мощнейшая батарея емкостью девять тысяч миллиампер-час. Планшет готов работать до сорока часов в режиме прослушивания музыки и до пяти часов при непрерывном просмотре видео. Вы сможете забыть о розетке на весь день. Для творчества и общения устройство оснащено основной камерой на шестнадцать мегапикселей со вспышкой, которая позволит делать качественные снимки документов и яркие фотографии, а восьмимегапиксельная фронтальная камера идеально подойдет для видеозвонков и онлайн-конференций. Эргономичный корпус в стильном сером цвете сочетает в себе элегантность и удобство. Безопасность ваших данных обеспечена современной системой разблокировки по лицу. Устройство также оснащено датчиком освещенности для автоматической регулировки яркости экрана, разъемом для наушников и современным портом для зарядки и синхронизации. Планшет Blackview MEGA 2 — это целый мир возможностей у вас в руках.

Отзывы о товаре Планшет Blackview MEGA 2 12" 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый




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Характеристики
Бренд
Blackview
Партномер для планшетов
BKV-M2.12-256.GR
Линейка
Blackview MEGA 2
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Развернуть
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
16 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
177 x 282 x 8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя новый уровень мобильных возможностей с планшетом Blackview MEGA 2. Это устройство создано для тех, кто ценит простор, высокую производительность и безкомпромиссную функциональность в каждой детали. Ваши работа, творчество и развлечения выйдут за рамки привычного. Огромное двенадцатидюймовое поле деятельности оживает на качественном экране с матрицей IPS. С разрешением 2000 на 1200 пикселей вы получите невероятно четкую и насыщенную картинку, где каждый элемент будет проработан до мельчайших деталей. Частота обновления экрана шестьдесят герц обеспечивает плавность и комфорт при навигации по меню, чтении или просмотре фильмов. Этот планшет станет вашим идеальным спутником для погружения в киноленты, изучения контента и работы с документами. В основе устройства лежит современный восьмиядерный процессор с тактовой частотой до восемнадцатисот мегагерц, который легко справляется с повседневными задачами и большинством требовательных приложений. Его мощь дополнена продвинутым графическим процессором, гарантирующим стабильную работу в играх и при просмотре видео высокого качества. Невероятная производительность обеспечена и щедрым объемом оперативной памяти — двенадцать гигабайт. Это позволяет планшету моментально переключаться между десятками открытых приложений без малейших задержек. Для хранения вашей личной медиатеки, документов и проектов предусмотрено двести пятьдесят шесть гигабайт встроенной памяти. А если и этого окажется мало, вы всегда можете установить карту памяти объемом до двух терабайт, чтобы ваше хранилище стало поистине безграничным. Планшет поддерживает все современные стандарты связи, включая сети третьего и четвертого поколения, что позволяет оставаться на связи даже там, где нет доступа к Wi-Fi. Благодаря поддержке двух сим-карт вы сможете легко разделить личные и рабочие контакты. Надежный модуль Wi-Fi пятого поколения обеспечивает высокоскоростное подключение к интернету для комфортного серфинга или потокового вещания. Встроенные системы навигации, включая отечественную разработку, точно и быстро определят ваше местоположение anywhere. Залогом вашей продуктивности и уверенности является мощнейшая батарея емкостью девять тысяч миллиампер-час. Планшет готов работать до сорока часов в режиме прослушивания музыки и до пяти часов при непрерывном просмотре видео. Вы сможете забыть о розетке на весь день. Для творчества и общения устройство оснащено основной камерой на шестнадцать мегапикселей со вспышкой, которая позволит делать качественные снимки документов и яркие фотографии, а восьмимегапиксельная фронтальная камера идеально подойдет для видеозвонков и онлайн-конференций. Эргономичный корпус в стильном сером цвете сочетает в себе элегантность и удобство. Безопасность ваших данных обеспечена современной системой разблокировки по лицу. Устройство также оснащено датчиком освещенности для автоматической регулировки яркости экрана, разъемом для наушников и современным портом для зарядки и синхронизации. Планшет Blackview MEGA 2 — это целый мир возможностей у вас в руках.
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Планшет Blackview MEGA 2 12" 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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