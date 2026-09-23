Описание товара Планшет Blackview MEGA 2 12" 12/256Gb (BKV-M2.12-256.GR) серый

Откройте для себя новый уровень мобильных возможностей с планшетом Blackview MEGA 2. Это устройство создано для тех, кто ценит простор, высокую производительность и безкомпромиссную функциональность в каждой детали. Ваши работа, творчество и развлечения выйдут за рамки привычного. Огромное двенадцатидюймовое поле деятельности оживает на качественном экране с матрицей IPS. С разрешением 2000 на 1200 пикселей вы получите невероятно четкую и насыщенную картинку, где каждый элемент будет проработан до мельчайших деталей. Частота обновления экрана шестьдесят герц обеспечивает плавность и комфорт при навигации по меню, чтении или просмотре фильмов. Этот планшет станет вашим идеальным спутником для погружения в киноленты, изучения контента и работы с документами. В основе устройства лежит современный восьмиядерный процессор с тактовой частотой до восемнадцатисот мегагерц, который легко справляется с повседневными задачами и большинством требовательных приложений. Его мощь дополнена продвинутым графическим процессором, гарантирующим стабильную работу в играх и при просмотре видео высокого качества. Невероятная производительность обеспечена и щедрым объемом оперативной памяти — двенадцать гигабайт. Это позволяет планшету моментально переключаться между десятками открытых приложений без малейших задержек. Для хранения вашей личной медиатеки, документов и проектов предусмотрено двести пятьдесят шесть гигабайт встроенной памяти. А если и этого окажется мало, вы всегда можете установить карту памяти объемом до двух терабайт, чтобы ваше хранилище стало поистине безграничным. Планшет поддерживает все современные стандарты связи, включая сети третьего и четвертого поколения, что позволяет оставаться на связи даже там, где нет доступа к Wi-Fi. Благодаря поддержке двух сим-карт вы сможете легко разделить личные и рабочие контакты. Надежный модуль Wi-Fi пятого поколения обеспечивает высокоскоростное подключение к интернету для комфортного серфинга или потокового вещания. Встроенные системы навигации, включая отечественную разработку, точно и быстро определят ваше местоположение anywhere. Залогом вашей продуктивности и уверенности является мощнейшая батарея емкостью девять тысяч миллиампер-час. Планшет готов работать до сорока часов в режиме прослушивания музыки и до пяти часов при непрерывном просмотре видео. Вы сможете забыть о розетке на весь день. Для творчества и общения устройство оснащено основной камерой на шестнадцать мегапикселей со вспышкой, которая позволит делать качественные снимки документов и яркие фотографии, а восьмимегапиксельная фронтальная камера идеально подойдет для видеозвонков и онлайн-конференций. Эргономичный корпус в стильном сером цвете сочетает в себе элегантность и удобство. Безопасность ваших данных обеспечена современной системой разблокировки по лицу. Устройство также оснащено датчиком освещенности для автоматической регулировки яркости экрана, разъемом для наушников и современным портом для зарядки и синхронизации. Планшет Blackview MEGA 2 — это целый мир возможностей у вас в руках.