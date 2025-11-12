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Планшет Apple iPad Pro 2025 11" 12/256Gb (MDWL4LL/A) серебристый купить с доставкой в Москве
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Планшет Apple iPad Pro 2025 11" 12/256Gb (MDWL4LL/A) серебристый

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Планшет Apple iPad Pro 2025 11&quot; 12/256Gb (MDWL4LL/A) серебристый - фото 1
Планшет Apple iPad Pro 2025 11&quot; 12/256Gb (MDWL4LL/A) серебристый - фото 2
Планшет Apple iPad Pro 2025 11&quot; 12/256Gb (MDWL4LL/A) серебристый - фото 3
Планшет Apple iPad Pro 2025 11&quot; 12/256Gb (MDWL4LL/A) серебристый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple iPad Pro
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2420x1668
Операционная система
iOS
Процессор
Apple M5
Количество ядер процессора
9
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  • Планшет Apple iPad Pro 2025 11&quot; 12/256Gb (MDWL4LL/A) серебристый - фото 2
  • Планшет Apple iPad Pro 2025 11&quot; 12/256Gb (MDWL4LL/A) серебристый - фото 3
  • Планшет Apple iPad Pro 2025 11&quot; 12/256Gb (MDWL4LL/A) серебристый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732701
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Характеристики

Бренд
Apple
Партномер для планшетов
MDWL4LL/A
Линейка
Apple iPad Pro
Цвет
серебристый
Комлектация
iPad Pro 2025, Кабель USB-C для зарядки (1 м), Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2420x1668
Операционная система
iOS
Процессор
Apple M5
Количество ядер процессора
9
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
6
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
249.7 х 177.5 х 5.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1

Описание товара Планшет Apple iPad Pro 2025 11" 12/256Gb (MDWL4LL/A) серебристый

Представляем вам передовой планшет от компании Apple, сочетающий в себе стильный дизайн и невероятную мощность. Этот планшет с 11-дюймовым дисплеем представляет собой идеальное устройство для работы, развлечений и творчества. Встроенная память на 256 Гб позволяет хранить множество файлов, приложений и медиа контента без необходимости в дополнительном пространстве. Благодаря оперативной памяти объемом 12 Гб, планшет обеспечивает молниеносное выполнение задач и многозадачность без задержек. Работая на операционной системе iOS, он предоставляет доступ ко всем богатствам экосистемы Apple, включая тысячи приложений и игр в App Store. Мощный процессор Apple M5 с девятью ядрами гарантирует производительность на высочайшем уровне, позволяя комфортно запускать требовательные приложения и графику. Устройство оснащено фронтальной камерой с разрешением 12 МП, что делает возможным видеозвонки в высоком качестве и съемку ярких селфи. Серебристый алюминиевый корпус придаёт планшету элегантность и прочность, создавая премиальное ощущение в каждой детали. С аккумулятором типа Li-Pol и поддержкой USB Type-C, зарядка становится быстрой и удобной. Новый стандарт Bluetooth 6 и Wi-Fi 802.11 be обеспечивают быстрейшую передачу данных и стабильное подключение к сети, делая планшет идеальным спутником для работы и развлечений в режиме онлайн. Планшет Apple подтверждает высокие стандарты бренда и производится в Китае, сочетая в себе инновации с надежностью. Это устройство станет отличным выбором для тех, кто ищет надежный и мощный инструмент для любых задач.

Отзывы о товаре Планшет Apple iPad Pro 2025 11" 12/256Gb (MDWL4LL/A) серебристый




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Характеристики
Бренд
Apple
Партномер для планшетов
MDWL4LL/A
Линейка
Apple iPad Pro
Цвет
серебристый
Комлектация
iPad Pro 2025, Кабель USB-C для зарядки (1 м), Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2420x1668
Операционная система
iOS
Процессор
Apple M5
Количество ядер процессора
9
Развернуть
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
6
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
249.7 х 177.5 х 5.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам передовой планшет от компании Apple, сочетающий в себе стильный дизайн и невероятную мощность. Этот планшет с 11-дюймовым дисплеем представляет собой идеальное устройство для работы, развлечений и творчества. Встроенная память на 256 Гб позволяет хранить множество файлов, приложений и медиа контента без необходимости в дополнительном пространстве. Благодаря оперативной памяти объемом 12 Гб, планшет обеспечивает молниеносное выполнение задач и многозадачность без задержек. Работая на операционной системе iOS, он предоставляет доступ ко всем богатствам экосистемы Apple, включая тысячи приложений и игр в App Store. Мощный процессор Apple M5 с девятью ядрами гарантирует производительность на высочайшем уровне, позволяя комфортно запускать требовательные приложения и графику. Устройство оснащено фронтальной камерой с разрешением 12 МП, что делает возможным видеозвонки в высоком качестве и съемку ярких селфи. Серебристый алюминиевый корпус придаёт планшету элегантность и прочность, создавая премиальное ощущение в каждой детали. С аккумулятором типа Li-Pol и поддержкой USB Type-C, зарядка становится быстрой и удобной. Новый стандарт Bluetooth 6 и Wi-Fi 802.11 be обеспечивают быстрейшую передачу данных и стабильное подключение к сети, делая планшет идеальным спутником для работы и развлечений в режиме онлайн. Планшет Apple подтверждает высокие стандарты бренда и производится в Китае, сочетая в себе инновации с надежностью. Это устройство станет отличным выбором для тех, кто ищет надежный и мощный инструмент для любых задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Apple iPad Pro 2025 11" 12/256Gb (MDWL4LL/A) серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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