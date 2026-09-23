Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый
Планшет Samsung — это мощное и стильное устройство, предназначенное для работы и развлечений. Его серебристый корпус скрывает высокую производительность благодаря 8-ядерному процессору с тактовой частотой до 2,9 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает быструю и плавную работу приложений на операционной системе Android. Экран с диагональю 10,9 дюймов идеально подходит для просмотра фильмов, чтения и работы с документами, а встроенная память объемом 128 ГБ позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео. Фронтальная камера с разрешением 12 МП обеспечивает отличное качество снимков и видеозвонков. Планшет оснащен емким аккумулятором на 8000 мА·ч, который гарантирует длительное время работы без подзарядки. В комплект входит стилус, который позволяет делать быстрые заметки и работать с графическими приложениями с высокой точностью. Устройство поддерживает современные стандартные беспроводные коммуникации, включая Bluetooth 5.3 и высокоскоростной USB Type-C, что обеспечивает быструю передачу данных и удобную зарядку. Класс защиты IP68 делает планшет устойчивым к пыли и влаге, что особенно удобно для активного использования в различных условиях. Навигационная система включает поддержку BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, обеспечивая точное определение местоположения. Этот планшет — идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, стиль и надежность.
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