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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 9
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 10
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 11
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 12
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 13
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 14
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 15
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 16
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 17
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 18
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 19
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 20
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 21
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 22
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 23
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 9
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 10
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 11
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 12
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 13
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 14
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 15
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 16
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 17
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 18
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 19
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 20
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 21
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 22
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 23
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 24
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732698
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X520NZAPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
765

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый

Планшет Samsung — это современное и мощное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и стиль. С впечатляющей встроенной памятью объемом 256 Гб и оперативной памятью 12 Гб, планшет обеспечивает высокую скорость работы и позволяет хранить большое количество данных. Яркий дисплей с диагональю 10,9 дюймов подарит вам четкость и насыщенность изображения, делая просмотр фильмов или работу с документами настоящим удовольствием. Устройство оснащено мощным процессором с тактовой частотой 2,9 ГГц, что гарантирует плавную работу даже при выполнении ресурсоемких задач. Емкость аккумулятора в 8000 мА·ч позволит вам забыть о частой подзарядке и наслаждаться использованием планшета в течение длительного времени. Подзарядка осуществляется через современный разъем USB Type-C, обеспечивающий быструю и надежную передачу энергии. Планшет поддерживает множество навигационных систем, таких как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, благодаря чему вы всегда найдете дорогу, даже находясь в самых удаленных уголках мира. Защита класса IP68 гарантирует устойчивость к воде и пыли, делая планшет идеальным спутником в любых условиях. Элегантный серый корпус из алюминия придает устройству стильный и современный вид. В комплекте идет удобный стилус, который открывает новые возможности для творчества и работы с контентом. Планшет соединяется с другими устройствами с помощью Bluetooth 5.3, обеспечивающего надежное и быстрое соединение. Произведенный во Вьетнаме, планшет Samsung сочетает в себе высокое качество и продуманный дизайн, предоставляя пользователю максимум возможностей для работы и развлечений.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X520NZAPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung — это современное и мощное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и стиль. С впечатляющей встроенной памятью объемом 256 Гб и оперативной памятью 12 Гб, планшет обеспечивает высокую скорость работы и позволяет хранить большое количество данных. Яркий дисплей с диагональю 10,9 дюймов подарит вам четкость и насыщенность изображения, делая просмотр фильмов или работу с документами настоящим удовольствием. Устройство оснащено мощным процессором с тактовой частотой 2,9 ГГц, что гарантирует плавную работу даже при выполнении ресурсоемких задач. Емкость аккумулятора в 8000 мА·ч позволит вам забыть о частой подзарядке и наслаждаться использованием планшета в течение длительного времени. Подзарядка осуществляется через современный разъем USB Type-C, обеспечивающий быструю и надежную передачу энергии. Планшет поддерживает множество навигационных систем, таких как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, благодаря чему вы всегда найдете дорогу, даже находясь в самых удаленных уголках мира. Защита класса IP68 гарантирует устойчивость к воде и пыли, делая планшет идеальным спутником в любых условиях. Элегантный серый корпус из алюминия придает устройству стильный и современный вид. В комплекте идет удобный стилус, который открывает новые возможности для творчества и работы с контентом. Планшет соединяется с другими устройствами с помощью Bluetooth 5.3, обеспечивающего надежное и быстрое соединение. Произведенный во Вьетнаме, планшет Samsung сочетает в себе высокое качество и продуманный дизайн, предоставляя пользователю максимум возможностей для работы и развлечений.
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Отзывы


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