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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 12/256Gb (SM-X520NLBPCAU) голубой купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 12/256Gb (SM-X520NLBPCAU) голубой

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NLBPCAU) голубой - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NLBPCAU) голубой - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NLBPCAU) голубой - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NLBPCAU) голубой - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NLBPCAU) голубой - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NLBPCAU) голубой - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
голубой
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NLBPCAU) голубой - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NLBPCAU) голубой - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NLBPCAU) голубой - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NLBPCAU) голубой - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NLBPCAU) голубой - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NLBPCAU) голубой - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732696
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X520NLBPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
голубой
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
765

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 12/256Gb (SM-X520NLBPCAU) голубой

Планшет Samsung представляет собой высокотехнологичное устройство, идеально подходящее для профессионалов и любителей современных гаджетов. Этот планшет оснащен встроенной памятью объемом 256 Гб, что позволяет хранить огромное количество данных, мультимедийных файлов и приложений. Диагональ экрана составляет 10,9 дюйма с разрешением 2304x1440, что обеспечивает четкое и яркое изображение, делая его идеальным для работы и развлечений. Синий цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид, а материал из алюминия гарантирует его прочность и легкость. Планшет работает на мощном процессоре с частотой 2,9 ГГц и оснащен 12 Гб оперативной памяти, что обеспечивает быструю и плавную работу в любых приложениях. Одной из уникальных особенностей является наличие стилуса в комплекте, который обеспечивает комфортное и точное взаимодействие с экраном. Планшет поддерживает современные стандарты связи Bluetooth 5.3 и оснащен универсальным разъемом для зарядки USB Type-C. Емкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы устройства без перезарядки. Аккумулятор выполнен по технологии Li-Pol, что гарантирует его долговечность и надежность. Благодаря классу защиты IP68, планшет защищен от попадания пыли и влаги, позволяя использовать его в различных условиях. Система навигации, включающая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, обеспечивает точное определение местоположения, что особенно полезно в поездках и путешествиях. Этот планшет Samsung — идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, стиль и надежность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 12/256Gb (SM-X520NLBPCAU) голубой




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X520NLBPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
голубой
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung представляет собой высокотехнологичное устройство, идеально подходящее для профессионалов и любителей современных гаджетов. Этот планшет оснащен встроенной памятью объемом 256 Гб, что позволяет хранить огромное количество данных, мультимедийных файлов и приложений. Диагональ экрана составляет 10,9 дюйма с разрешением 2304x1440, что обеспечивает четкое и яркое изображение, делая его идеальным для работы и развлечений. Синий цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид, а материал из алюминия гарантирует его прочность и легкость. Планшет работает на мощном процессоре с частотой 2,9 ГГц и оснащен 12 Гб оперативной памяти, что обеспечивает быструю и плавную работу в любых приложениях. Одной из уникальных особенностей является наличие стилуса в комплекте, который обеспечивает комфортное и точное взаимодействие с экраном. Планшет поддерживает современные стандарты связи Bluetooth 5.3 и оснащен универсальным разъемом для зарядки USB Type-C. Емкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы устройства без перезарядки. Аккумулятор выполнен по технологии Li-Pol, что гарантирует его долговечность и надежность. Благодаря классу защиты IP68, планшет защищен от попадания пыли и влаги, позволяя использовать его в различных условиях. Система навигации, включающая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, обеспечивает точное определение местоположения, что особенно полезно в поездках и путешествиях. Этот планшет Samsung — идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, стиль и надежность в одном устройстве.
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Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 12/256Gb (SM-X520NLBPCAU) голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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