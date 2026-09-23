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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 8/128Gb (SM-X520NZARCAU) серый купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 8/128Gb (SM-X520NZARCAU) серый

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZARCAU) серый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZARCAU) серый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZARCAU) серый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZARCAU) серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZARCAU) серый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZARCAU) серый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZARCAU) серый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZARCAU) серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732695
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X520NZARCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
765

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 8/128Gb (SM-X520NZARCAU) серый

Планшет Samsung — это надежное и многофункциональное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и стильный дизайн. С впечатляющим объемом встроенной памяти в 128 Гб и оперативной памятью 8 Гб, он обеспечивает быструю работу и позволяет хранить большое количество данных и приложений. Экран диагональю 10,9 дюйма с разрешением 2304x1440 пикселей обеспечивает четкое изображение и яркие цвета, делая просмотр фильмов и работу с приложениями максимально комфортными. С этим устройством вы получите не только высокую производительность, но и удобство благодаря включенному стилусу, который обеспечивает точное взаимодействие с экраном. Аккумулятор емкостью 8000 мА·ч гарантирует долгое время работы без подзарядки, а разъем USB Type-C позволяет быстро и удобно заряжать устройство. Планшет работает под управлением операционной системы Android, что обеспечивает доступ к множеству приложений и возможности персонализации. Частота процессора 2,9 ГГц позволяет запускать даже самые требовательные приложения, а класс защиты IP68 говорит о надежной защите от воды и пыли. Для любителей навигации планшет предлагает поддержку систем BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что обеспечивает точное позиционирование в любой точке мира. Элегантный серый цвет и корпус из алюминия подчеркивают современный и утонченный стиль устройства, а с помощью Bluetooth 5.3 вы можете быстро соединяться с другими устройствами и аксессуарами. Фронтальная камера с разрешением 12 МП идеально подходит для видеозвонков и качественных селфи. В целом, планшет Samsung — это идеальное решение для тех, кто ищет мощное, стильное и надежное устройство для работы и развлечений.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 8/128Gb (SM-X520NZARCAU) серый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X520NZARCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung — это надежное и многофункциональное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и стильный дизайн. С впечатляющим объемом встроенной памяти в 128 Гб и оперативной памятью 8 Гб, он обеспечивает быструю работу и позволяет хранить большое количество данных и приложений. Экран диагональю 10,9 дюйма с разрешением 2304x1440 пикселей обеспечивает четкое изображение и яркие цвета, делая просмотр фильмов и работу с приложениями максимально комфортными. С этим устройством вы получите не только высокую производительность, но и удобство благодаря включенному стилусу, который обеспечивает точное взаимодействие с экраном. Аккумулятор емкостью 8000 мА·ч гарантирует долгое время работы без подзарядки, а разъем USB Type-C позволяет быстро и удобно заряжать устройство. Планшет работает под управлением операционной системы Android, что обеспечивает доступ к множеству приложений и возможности персонализации. Частота процессора 2,9 ГГц позволяет запускать даже самые требовательные приложения, а класс защиты IP68 говорит о надежной защите от воды и пыли. Для любителей навигации планшет предлагает поддержку систем BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что обеспечивает точное позиционирование в любой точке мира. Элегантный серый цвет и корпус из алюминия подчеркивают современный и утонченный стиль устройства, а с помощью Bluetooth 5.3 вы можете быстро соединяться с другими устройствами и аксессуарами. Фронтальная камера с разрешением 12 МП идеально подходит для видеозвонков и качественных селфи. В целом, планшет Samsung — это идеальное решение для тех, кто ищет мощное, стильное и надежное устройство для работы и развлечений.
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Доставка
Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 8/128Gb (SM-X520NZARCAU) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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