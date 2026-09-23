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Планшет Tecno MegaPad Pro 12 8/128GB LTE (T1201 128+8 SKY GRAY) Gray купить с доставкой в Москве
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Планшет Tecno MegaPad Pro 12 8/128GB LTE (T1201 128+8 SKY GRAY) Gray

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Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/128GB LTE (T1201 128+8 SKY GRAY) серый - фото 1
Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/128GB LTE (T1201 128+8 SKY GRAY) серый - фото 2
Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/128GB LTE (T1201 128+8 SKY GRAY) серый - фото 3
Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/128GB LTE (T1201 128+8 SKY GRAY) серый - фото 4
Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/128GB LTE (T1201 128+8 SKY GRAY) серый - фото 5
Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/128GB LTE (T1201 128+8 SKY GRAY) серый - фото 6
Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/128GB LTE (T1201 128+8 SKY GRAY) серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno MegaPad Pro
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G100
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/128GB LTE (T1201 128+8 SKY GRAY) серый - фото 2
  • Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/128GB LTE (T1201 128+8 SKY GRAY) серый - фото 3
  • Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/128GB LTE (T1201 128+8 SKY GRAY) серый - фото 4
  • Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/128GB LTE (T1201 128+8 SKY GRAY) серый - фото 5
  • Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/128GB LTE (T1201 128+8 SKY GRAY) серый - фото 6
  • Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/128GB LTE (T1201 128+8 SKY GRAY) серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732692
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Характеристики

Бренд
TECNO
Партномер для планшетов
T1201 128+8 SKY GRAY
Линейка
Tecno MegaPad Pro
Цвет
серый
Комлектация
Планшет, USB-кабель, зарядное устройство, руководство пользователя
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G100
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Слот для сим карт
есть
Система навигации
Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
278.68 х 173.56 х 6.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
958

Описание товара Планшет Tecno MegaPad Pro 12 8/128GB LTE (T1201 128+8 SKY GRAY) Gray

Планшет TECNO — это сочетание стиля и производительности в элегантном сером алюминиевом корпусе, который подчеркивает его современный и утонченный дизайн. Созданный в Китае, этот планшет обладает впечатляющими техническими характеристиками и надежностью. С диагональю экрана 12 дюймов и разрешением 2000x1200, планшет обеспечивает яркое и четкое изображение, делая просмотр медиаконтента и выполнение рабочих задач приятным и комфортным. Под управлением операционной системы Android, устройство предлагает пользователям доступ к множеству приложений и функций, обеспечивая гибкость и адаптируемость под индивидуальные потребности. Процессор MediaTek Helio G100 с частотой 2,2 ГГц и восемью ядрами гарантирует плавную и быструю работу устройства, справляясь как с базовыми, так и с более ресурсоемкими задачами. 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти позволяют хранить большое количество информации и удобно работать в многозадачном режиме. Если потребуется больше памяти, в наличии слот для карты памяти. Фронтальная камера на 5 МП делает видеозвонки и онлайн-конференции качественными и комфортными. Поддержка стандарта Wi-Fi 802.11 ac и современного Bluetooth 5.2 обеспечивает стабильное и быстрое подключение к интернету и другим устройствам. Этот планшет от TECNO является отличным выбором для тех, кто ищет надежное и функциональное устройство для работы, учебы и развлечений.

Отзывы о товаре Планшет Tecno MegaPad Pro 12 8/128GB LTE (T1201 128+8 SKY GRAY) Gray




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Характеристики
Бренд
TECNO
Партномер для планшетов
T1201 128+8 SKY GRAY
Линейка
Tecno MegaPad Pro
Цвет
серый
Комлектация
Планшет, USB-кабель, зарядное устройство, руководство пользователя
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G100
Частота процессора, МГц
2.2
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Слот для сим карт
есть
Система навигации
Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
278.68 х 173.56 х 6.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет TECNO — это сочетание стиля и производительности в элегантном сером алюминиевом корпусе, который подчеркивает его современный и утонченный дизайн. Созданный в Китае, этот планшет обладает впечатляющими техническими характеристиками и надежностью. С диагональю экрана 12 дюймов и разрешением 2000x1200, планшет обеспечивает яркое и четкое изображение, делая просмотр медиаконтента и выполнение рабочих задач приятным и комфортным. Под управлением операционной системы Android, устройство предлагает пользователям доступ к множеству приложений и функций, обеспечивая гибкость и адаптируемость под индивидуальные потребности. Процессор MediaTek Helio G100 с частотой 2,2 ГГц и восемью ядрами гарантирует плавную и быструю работу устройства, справляясь как с базовыми, так и с более ресурсоемкими задачами. 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти позволяют хранить большое количество информации и удобно работать в многозадачном режиме. Если потребуется больше памяти, в наличии слот для карты памяти. Фронтальная камера на 5 МП делает видеозвонки и онлайн-конференции качественными и комфортными. Поддержка стандарта Wi-Fi 802.11 ac и современного Bluetooth 5.2 обеспечивает стабильное и быстрое подключение к интернету и другим устройствам. Этот планшет от TECNO является отличным выбором для тех, кто ищет надежное и функциональное устройство для работы, учебы и развлечений.
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Отзывы


Планшет Tecno MegaPad Pro 12 8/128GB LTE (T1201 128+8 SKY GRAY) Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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