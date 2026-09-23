Планшет Tecno MegaPad Pro 12 8/128GB LTE (T1201 128+8 SKY GRAY) Gray
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Tecno MegaPad Pro 12 8/128GB LTE (T1201 128+8 SKY GRAY) Gray
Планшет TECNO — это сочетание стиля и производительности в элегантном сером алюминиевом корпусе, который подчеркивает его современный и утонченный дизайн. Созданный в Китае, этот планшет обладает впечатляющими техническими характеристиками и надежностью. С диагональю экрана 12 дюймов и разрешением 2000x1200, планшет обеспечивает яркое и четкое изображение, делая просмотр медиаконтента и выполнение рабочих задач приятным и комфортным. Под управлением операционной системы Android, устройство предлагает пользователям доступ к множеству приложений и функций, обеспечивая гибкость и адаптируемость под индивидуальные потребности. Процессор MediaTek Helio G100 с частотой 2,2 ГГц и восемью ядрами гарантирует плавную и быструю работу устройства, справляясь как с базовыми, так и с более ресурсоемкими задачами. 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти позволяют хранить большое количество информации и удобно работать в многозадачном режиме. Если потребуется больше памяти, в наличии слот для карты памяти. Фронтальная камера на 5 МП делает видеозвонки и онлайн-конференции качественными и комфортными. Поддержка стандарта Wi-Fi 802.11 ac и современного Bluetooth 5.2 обеспечивает стабильное и быстрое подключение к интернету и другим устройствам. Этот планшет от TECNO является отличным выбором для тех, кто ищет надежное и функциональное устройство для работы, учебы и развлечений.
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Теги товара: для студента, На Android, 128 Гб, Игровые
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