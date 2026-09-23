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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 9
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 10
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 11
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 12
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 13
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 14
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 15
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 16
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 17
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 18
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 19
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 20
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 21
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 9
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 10
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 11
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 12
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 13
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 14
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 15
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 16
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 17
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 18
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 19
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 20
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 21
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 577 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732691
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X526BZARCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10
Цвет
серый
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
790

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый

Представляем вашему вниманию планшет Samsung, который сочетает в себе элегантный дизайн и передовые технологии. Этот современный планшет, выполненный в изысканном сером цвете, станет вашим надежным помощником в работе и развлечениях. Samsung оснащен впечатляющими 128 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить важные документы, фотографии и приложения без необходимости постоянного очищения пространства. Благодаря 8 Гб оперативной памяти и мощному процессору с частотой 2,9 ГГц, устройство обеспечивает плавную и быструю работу в многозадачном режиме. Планшет оснащен ярким 10,9-дюймовым экраном с разрешением 2304x1440 пикселей, что обеспечивает потрясающее качество изображения и делает просмотр мультимедийного контента настоящим удовольствием. Благодаря емкости аккумулятора в 8000 мА·ч, планшет долго сохраняет свою работоспособность без необходимости частой подзарядки. Аккумулятор типа Li-Pol заряжается через разъем USB Type-C, что обеспечивает удобство и скорость зарядки. Планшет работает на базе операционной системы Android и поддерживает множество навигационных систем, таких как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, предлагая надежную навигацию во время путешествий. Класс защиты IP68 гарантирует устойчивость к пыли и воде, а алюминиевый корпус обеспечивает легкость и прочность устройства. С 12-мегапиксельной фронтальной камерой вы сможете делать качественные селфи и участвовать в видеозвонках с кристальной четкостью. Этот планшет Samsung идеально подходит как для профессионалов, так и для тех, кто ищет мощное устройство для повседневного использования.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X526BZARCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10
Цвет
серый
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Описание
Представляем вашему вниманию планшет Samsung, который сочетает в себе элегантный дизайн и передовые технологии. Этот современный планшет, выполненный в изысканном сером цвете, станет вашим надежным помощником в работе и развлечениях. Samsung оснащен впечатляющими 128 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить важные документы, фотографии и приложения без необходимости постоянного очищения пространства. Благодаря 8 Гб оперативной памяти и мощному процессору с частотой 2,9 ГГц, устройство обеспечивает плавную и быструю работу в многозадачном режиме. Планшет оснащен ярким 10,9-дюймовым экраном с разрешением 2304x1440 пикселей, что обеспечивает потрясающее качество изображения и делает просмотр мультимедийного контента настоящим удовольствием. Благодаря емкости аккумулятора в 8000 мА·ч, планшет долго сохраняет свою работоспособность без необходимости частой подзарядки. Аккумулятор типа Li-Pol заряжается через разъем USB Type-C, что обеспечивает удобство и скорость зарядки. Планшет работает на базе операционной системы Android и поддерживает множество навигационных систем, таких как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, предлагая надежную навигацию во время путешествий. Класс защиты IP68 гарантирует устойчивость к пыли и воде, а алюминиевый корпус обеспечивает легкость и прочность устройства. С 12-мегапиксельной фронтальной камерой вы сможете делать качественные селфи и участвовать в видеозвонках с кристальной четкостью. Этот планшет Samsung идеально подходит как для профессионалов, так и для тех, кто ищет мощное устройство для повседневного использования.
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Отзывы


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