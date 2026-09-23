Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9" 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой

Представляем вашему вниманию изысканный планшет от компании Samsung, который сочетает в себе передовые технологии и стильный современный дизайн. Этот планшет идеально подойдет как для работы, так и для развлечений, благодаря своим выдающимся характеристикам. С 10,9-дюймовым экраном с разрешением 2304x1440 пикселей, вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями. Безупречная детализация и насыщенные цвета делают просмотр фото и видео впечатляющим и незабываемым опытом. Забудьте о недостатке места! Встроенная память объемом 256 Гб обеспечивает достаточно пространства для хранения ваших файлов, приложений и мультимедийного контента. А оперативная память в 12 Гб гарантирует быструю и плавную работу даже при выполнении самых ресурсоемких задач. С мощным аккумулятором емкостью 8000 мА·ч вы сможете оставаться на связи и использовать планшет в течение длительного времени без подзарядки. Зарядка осуществляется через современный и удобный разъем USB Type-C, что делает процесс еще более простым и быстрым. Планшет оснащен высокопроизводительным процессором с частотой 2,9 ГГц, обеспечивающим молниеносное выполнение любых задач и приложений. Благодаря классу защиты IP68, устройство надежно защищено от пыли и воды, что делает его отличным выбором для активного образа жизни. Встроенная система навигации поддерживает такие популярные стандарты, как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что особенно удобно для путешественников и любителей активного отдыха. Элегантный корпус из алюминия придает устройству особенный стиль и прочность, а голубой цвет станет изюминкой вашего образа. Пользователи также оценят наличие стилуса, который входит в комплект, позволяя делать заметки и создавать иллюстрации с максимальной точностью и комфортом. Этот планшет от Samsung представляет собой надежное и высокотехнологичное устройство, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей.