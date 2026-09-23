Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb (SM-X400NZSACAU) серебристый
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb (SM-X400NZSACAU) серебристый
Планшет Samsung — это высококачественное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и стиль в одном флаконе. Он оснащен 128 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить множество приложений, фото и видео. Элегантный серебристый корпус из металла подчеркивает современный дизайн и долговечность устройства. С диагональю экрана 10,9 дюймов, планшет предлагает насыщенные и яркие изображения, идеальные для просмотра мультимедийного контента или работы над документами. Встроенный аккумулятор емкостью 8000 мА·ч гарантирует длительное время работы без необходимости частой подзарядки, а мощный процессор с частотой 2,4 ГГц обеспечивает плавную и быструю работу устройства на базе операционной системы Android. Пользователи оценят наличие 6 Гб оперативной памяти, которая обеспечивает многозадачность и высокую производительность. В комплекте идет стилус, который открывает новые возможности для творчества и заметок, делая работу с планшетом еще более удобной и эффективной. Для видеозвонков и селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 5 МП. Множество навигационных систем, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, делают планшет идеальным помощником в путешествиях. А благодаря поддержке Bluetooth 5.3, пользователь может подключать к устройству разнообразные аксессуары. Планшет оснащен USB Type-C разъемом для зарядки, что обеспечивает быструю и удобную зарядку. Бренд Samsung гарантирует качество и надежность, делая данное устройство прекрасным выбором как для личного использования, так и для работы.
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