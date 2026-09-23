Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb 5G (SM-X406BZRECAU) красный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb 5G (SM-X406BZRECAU) красный
Планшет Samsung представляет собой сочетание высоких технологий и стильного дизайна, обеспечивая пользователям впечатляющий опыт работы благодаря своим передовым характеристикам. Устройство оснащено 256 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить огромное количество данных, программ и медиафайлов. Широкий 10,9-дюймовый экран с разрешением 2112x1320 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение, подходящее для просмотров фильмов, работы или учебы. Производительность планшета на высоте благодаря 8 Гб оперативной памяти и мощному процессору с частотой 2,4 ГГц. Работает планшет под управлением операционной системы Android, обеспечивая доступ к множеству приложений и функций. Комплектный стилус позволяет делать заметки или редактировать материалы с повышенной точностью и комфортом, что особенно актуально для творческих задач и ведения записей. Не смотря на свою мощность, планшет остается компактным и легким благодаря алюминиевому корпусу. Аккумулятор емкостью 8000 мА·ч позволяет пользоваться устройством весь день без необходимости частой подзарядки, а зарядка осуществляется через современный USB Type-C разъем. Lithium-Polymer технология аккумулятора обеспечивает долговечную работу и надежность. Для связи с внешними устройствами предусмотрен Bluetooth 5.3, обеспечивающий быстрое и надежное подключение. Встроенная система навигации поддерживает технологии BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, обеспечивая точное определение местоположения в любой точке мира. Для видеозвонков и селфи предусмотрена фронтальная камера на 5 МП, позволяющая получать качественные изображения. С этим планшетом Samsung вы получаете надежного и мощного помощника, который идеально подойдет как для работы, так и для отдыха.
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