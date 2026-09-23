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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb (SM-X400NZAACAU) серый купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb (SM-X400NZAACAU) серый

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZAACAU) серый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZAACAU) серый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZAACAU) серый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZAACAU) серый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZAACAU) серый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZAACAU) серый - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZAACAU) серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
SM-X400NZAACAU
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Оперативная память
6 Гб
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZAACAU) серый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZAACAU) серый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZAACAU) серый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZAACAU) серый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZAACAU) серый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZAACAU) серый - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZAACAU) серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732686
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X400NZAACAU
Линейка
SM-X400NZAACAU
Цвет
серый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Частота процессора, МГц
2.4
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.8 х 254.3 х 6.6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
792

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb (SM-X400NZAACAU) серый

Планшет Samsung — это современное устройство, которое предлагает пользователям высокую производительность и удобство в использовании. Он оснащен встроенной памятью объемом 128 Гб, что достаточно для хранения множества приложений, документов и мультимедийных файлов. Размер экрана составляет 10,9 дюйма, а разрешение 2112x1320 обеспечивает яркое и чёткое изображение, что делает его идеальным для просмотра видео или работы с графикой. Планшет работает на базе операционной системы Android и оборудован 6 Гб оперативной памяти, благодаря чему обеспечивает быструю и плавную работу приложений. Частота процессора 2,4 ГГц обеспечивает высокое быстродействие устройства. Емкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч, что позволяет длительное время использовать планшет без необходимости подзарядки. Аккумулятор выполнен по технологии Li-Pol, что увеличивает его долговечность и надежность. Для удобства пользователей в комплект поставки включен стилус, что облегчает выполнение точных задач и делает работу более комфортной. Планшет поддерживает широкий спектр навигационных систем, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что обеспечит точное позиционирование и навигацию. Также устройство оснащено передовой версией Bluetooth 5.3 для быстрого и стабильного подключения к другим устройствам. Фронтальная камера на 5 МП позволяет совершать видео-звонки и делать селфи. Корпус устройства выполнен в стильном сером цвете, что придает ему современный и элегантный вид. Для зарядки и передачи данных используется удобный разъем USB Type-C. Планшет Samsung не комплектуется клавиатурой, однако, благодаря высокой функциональности и современным характеристикам, он станет отличным выбором как для работы, так и для развлечений.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb (SM-X400NZAACAU) серый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X400NZAACAU
Линейка
SM-X400NZAACAU
Цвет
серый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.4
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.8 х 254.3 х 6.6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung — это современное устройство, которое предлагает пользователям высокую производительность и удобство в использовании. Он оснащен встроенной памятью объемом 128 Гб, что достаточно для хранения множества приложений, документов и мультимедийных файлов. Размер экрана составляет 10,9 дюйма, а разрешение 2112x1320 обеспечивает яркое и чёткое изображение, что делает его идеальным для просмотра видео или работы с графикой. Планшет работает на базе операционной системы Android и оборудован 6 Гб оперативной памяти, благодаря чему обеспечивает быструю и плавную работу приложений. Частота процессора 2,4 ГГц обеспечивает высокое быстродействие устройства. Емкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч, что позволяет длительное время использовать планшет без необходимости подзарядки. Аккумулятор выполнен по технологии Li-Pol, что увеличивает его долговечность и надежность. Для удобства пользователей в комплект поставки включен стилус, что облегчает выполнение точных задач и делает работу более комфортной. Планшет поддерживает широкий спектр навигационных систем, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что обеспечит точное позиционирование и навигацию. Также устройство оснащено передовой версией Bluetooth 5.3 для быстрого и стабильного подключения к другим устройствам. Фронтальная камера на 5 МП позволяет совершать видео-звонки и делать селфи. Корпус устройства выполнен в стильном сером цвете, что придает ему современный и элегантный вид. Для зарядки и передачи данных используется удобный разъем USB Type-C. Планшет Samsung не комплектуется клавиатурой, однако, благодаря высокой функциональности и современным характеристикам, он станет отличным выбором как для работы, так и для развлечений.
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Доставка
Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb (SM-X400NZAACAU) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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