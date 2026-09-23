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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb (SM-X406BZRACAU) красный купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb (SM-X406BZRACAU) красный

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X406BZRACAU) красный - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X406BZRACAU) красный - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X406BZRACAU) красный - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X406BZRACAU) красный - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X406BZRACAU) красный - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X406BZRACAU) красный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
SM-X406BZRACAU
Цвет
красный
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Встроенная память
128 Гб
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X406BZRACAU) красный - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X406BZRACAU) красный - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X406BZRACAU) красный - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X406BZRACAU) красный - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X406BZRACAU) красный - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X406BZRACAU) красный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732685
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X406BZRACAU
Линейка
SM-X406BZRACAU
Цвет
красный
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Частота процессора, МГц
2.4
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.8 х 254.3 х 6.6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
792

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb (SM-X406BZRACAU) красный

Планшет Samsung предлагает передовые технологии и стильный дизайн, идеально подходящие для работы и развлечений. При встроенной памяти в 128 Гб вы сможете хранить все необходимые приложения, файлы и медиа-материалы. Широкий экран с диагональю 10,9 дюйма и разрешением 2112x1320 обеспечивает четкое и яркое отображение изображения, что делает просмотр фильмов и работу в приложениях особенно комфортными. Емкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч, что позволяет использовать планшет длительное время без необходимости частой подзарядки. Оперативная память в 6 Гб, в сочетании с мощным процессором на 2,4 ГГц, обеспечивает быструю и плавную работу устройства даже при выполнении многозадачности. Работая на операционной системе Android, этот планшет поддерживает большинство современных приложений и игр. Стилус, который входит в комплект, позволяет удобно делать заметки и творческие зарисовки, что порадует художников и дизайнеров. Для видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 5 МП, а для зарядки используется удобный и современный разъем USB Type-C. Навигационные возможности представлены системами BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что обеспечивает точное и надежное определение местоположения. Bluetooth версии 5.3 обеспечивает высокую скорость передачи данных и устойчивое подключение к беспроводным устройствам. Корпус планшета изготовлен из алюминия, что делает его легким и прочным, а также придает устройству современный и элегантный вид. Этот планшет Samsung станет отличным выбором для активных пользователей, ценящих высокую производительность и надежность.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb (SM-X406BZRACAU) красный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X406BZRACAU
Линейка
SM-X406BZRACAU
Цвет
красный
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Частота процессора, МГц
2.4
Развернуть
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.8 х 254.3 х 6.6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung предлагает передовые технологии и стильный дизайн, идеально подходящие для работы и развлечений. При встроенной памяти в 128 Гб вы сможете хранить все необходимые приложения, файлы и медиа-материалы. Широкий экран с диагональю 10,9 дюйма и разрешением 2112x1320 обеспечивает четкое и яркое отображение изображения, что делает просмотр фильмов и работу в приложениях особенно комфортными. Емкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч, что позволяет использовать планшет длительное время без необходимости частой подзарядки. Оперативная память в 6 Гб, в сочетании с мощным процессором на 2,4 ГГц, обеспечивает быструю и плавную работу устройства даже при выполнении многозадачности. Работая на операционной системе Android, этот планшет поддерживает большинство современных приложений и игр. Стилус, который входит в комплект, позволяет удобно делать заметки и творческие зарисовки, что порадует художников и дизайнеров. Для видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 5 МП, а для зарядки используется удобный и современный разъем USB Type-C. Навигационные возможности представлены системами BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что обеспечивает точное и надежное определение местоположения. Bluetooth версии 5.3 обеспечивает высокую скорость передачи данных и устойчивое подключение к беспроводным устройствам. Корпус планшета изготовлен из алюминия, что делает его легким и прочным, а также придает устройству современный и элегантный вид. Этот планшет Samsung станет отличным выбором для активных пользователей, ценящих высокую производительность и надежность.
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Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb (SM-X406BZRACAU) красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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