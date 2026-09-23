Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb (SM-X406BZRACAU) красный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb (SM-X406BZRACAU) красный
Планшет Samsung предлагает передовые технологии и стильный дизайн, идеально подходящие для работы и развлечений. При встроенной памяти в 128 Гб вы сможете хранить все необходимые приложения, файлы и медиа-материалы. Широкий экран с диагональю 10,9 дюйма и разрешением 2112x1320 обеспечивает четкое и яркое отображение изображения, что делает просмотр фильмов и работу в приложениях особенно комфортными. Емкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч, что позволяет использовать планшет длительное время без необходимости частой подзарядки. Оперативная память в 6 Гб, в сочетании с мощным процессором на 2,4 ГГц, обеспечивает быструю и плавную работу устройства даже при выполнении многозадачности. Работая на операционной системе Android, этот планшет поддерживает большинство современных приложений и игр. Стилус, который входит в комплект, позволяет удобно делать заметки и творческие зарисовки, что порадует художников и дизайнеров. Для видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 5 МП, а для зарядки используется удобный и современный разъем USB Type-C. Навигационные возможности представлены системами BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что обеспечивает точное и надежное определение местоположения. Bluetooth версии 5.3 обеспечивает высокую скорость передачи данных и устойчивое подключение к беспроводным устройствам. Корпус планшета изготовлен из алюминия, что делает его легким и прочным, а также придает устройству современный и элегантный вид. Этот планшет Samsung станет отличным выбором для активных пользователей, ценящих высокую производительность и надежность.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", huawei matepad
Теги товара: большие, 10 дюймов, На Android, 128 Гб, samsung 10"
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", huawei matepad
Теги товара: большие, 10 дюймов, На Android, 128 Гб, samsung 10"
Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb (SM-X406BZRACAU) красный