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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb (SM-X400NZAECAU) серый купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb (SM-X400NZAECAU) серый

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZAECAU) серый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZAECAU) серый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZAECAU) серый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZAECAU) серый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZAECAU) серый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZAECAU) серый - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZAECAU) серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZAECAU) серый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZAECAU) серый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZAECAU) серый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZAECAU) серый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZAECAU) серый - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZAECAU) серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732684
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X400NZAECAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Цвет
серый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.8 х 254.3 х 6.6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
792

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb (SM-X400NZAECAU) серый

Планшет Samsung представляет собой мощное и стильное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. С впечатляющим запасом встроенной памяти размером 256 Гб, вы сможете хранить все важные файлы, фотографии и приложения без необходимости в постоянной зачистке. Дисплей с диагональю 10,9 дюйма и разрешением 2112x1320 предоставляет яркие и четкие изображения, что делает его идеальным для просмотра фильмов, работы с документами и серфинга в интернете. Производительность планшета поддерживается 8 Гб оперативной памяти и процессором с частотой 2,4 ГГц, обеспечивая быструю и плавную работу устройства даже при многозадачности. Android - это операционная система, которая предоставляет доступ к миллионам приложений и игр, позволяя настроить устройство в соответствии с вашими предпочтениями. Емкость аккумулятора в 8000 мА·ч гарантирует длительное время автономной работы, поэтому вы можете использовать планшет на протяжении всего дня. Зарядка через USB Type-C позволяет быстро и удобно пополнять запас энергии устройства. Легкий алюминиевый корпус планшета надежен и стабилен, а стильный серый цвет придает устройству современный вид. В комплект с планшетом входит стилус, что делает его идеальным инструментом для заметок, рисования и других творческих задач. Несмотря на высокую функциональность, планшет остается компактным и портативным. Фронтальная камера 5 МП обеспечивает отличную связь в видео-звонках. Планшет также оснащен мощной системой навигации, поддерживающей BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его полезным в путешествиях и для ежедневной навигации. Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное и быстрое соединение с другими устройствами. Если вам нужна продвинутая работа или развлечения в пути, этот планшет Samsung является идеальным выбором для любых задач.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb (SM-X400NZAECAU) серый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X400NZAECAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Цвет
серый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.8 х 254.3 х 6.6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung представляет собой мощное и стильное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. С впечатляющим запасом встроенной памяти размером 256 Гб, вы сможете хранить все важные файлы, фотографии и приложения без необходимости в постоянной зачистке. Дисплей с диагональю 10,9 дюйма и разрешением 2112x1320 предоставляет яркие и четкие изображения, что делает его идеальным для просмотра фильмов, работы с документами и серфинга в интернете. Производительность планшета поддерживается 8 Гб оперативной памяти и процессором с частотой 2,4 ГГц, обеспечивая быструю и плавную работу устройства даже при многозадачности. Android - это операционная система, которая предоставляет доступ к миллионам приложений и игр, позволяя настроить устройство в соответствии с вашими предпочтениями. Емкость аккумулятора в 8000 мА·ч гарантирует длительное время автономной работы, поэтому вы можете использовать планшет на протяжении всего дня. Зарядка через USB Type-C позволяет быстро и удобно пополнять запас энергии устройства. Легкий алюминиевый корпус планшета надежен и стабилен, а стильный серый цвет придает устройству современный вид. В комплект с планшетом входит стилус, что делает его идеальным инструментом для заметок, рисования и других творческих задач. Несмотря на высокую функциональность, планшет остается компактным и портативным. Фронтальная камера 5 МП обеспечивает отличную связь в видео-звонках. Планшет также оснащен мощной системой навигации, поддерживающей BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его полезным в путешествиях и для ежедневной навигации. Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное и быстрое соединение с другими устройствами. Если вам нужна продвинутая работа или развлечения в пути, этот планшет Samsung является идеальным выбором для любых задач.
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Доставка
Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb (SM-X400NZAECAU) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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