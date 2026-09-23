Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb (SM-X400NZAECAU) серый

Планшет Samsung представляет собой мощное и стильное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. С впечатляющим запасом встроенной памяти размером 256 Гб, вы сможете хранить все важные файлы, фотографии и приложения без необходимости в постоянной зачистке. Дисплей с диагональю 10,9 дюйма и разрешением 2112x1320 предоставляет яркие и четкие изображения, что делает его идеальным для просмотра фильмов, работы с документами и серфинга в интернете. Производительность планшета поддерживается 8 Гб оперативной памяти и процессором с частотой 2,4 ГГц, обеспечивая быструю и плавную работу устройства даже при многозадачности. Android - это операционная система, которая предоставляет доступ к миллионам приложений и игр, позволяя настроить устройство в соответствии с вашими предпочтениями. Емкость аккумулятора в 8000 мА·ч гарантирует длительное время автономной работы, поэтому вы можете использовать планшет на протяжении всего дня. Зарядка через USB Type-C позволяет быстро и удобно пополнять запас энергии устройства. Легкий алюминиевый корпус планшета надежен и стабилен, а стильный серый цвет придает устройству современный вид. В комплект с планшетом входит стилус, что делает его идеальным инструментом для заметок, рисования и других творческих задач. Несмотря на высокую функциональность, планшет остается компактным и портативным. Фронтальная камера 5 МП обеспечивает отличную связь в видео-звонках. Планшет также оснащен мощной системой навигации, поддерживающей BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его полезным в путешествиях и для ежедневной навигации. Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное и быстрое соединение с другими устройствами. Если вам нужна продвинутая работа или развлечения в пути, этот планшет Samsung является идеальным выбором для любых задач.