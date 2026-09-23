Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb (SM-X400NZRECAU) красный
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb (SM-X400NZRECAU) красный
Планшет Samsung — это сочетание элегантности, мощной производительности и передовых технологий, созданное для удовлетворения самых высоких требований пользователя. Он оснащен 256 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество приложений, фотографий и видео. Выразительный экран с диагональю 10,9 дюйма и разрешением 2112x1320 обеспечивает четкое изображение и насыщенные цвета, делая просмотр фильмов и работу с графикой настоящим удовольствием. Сердцем устройства является мощный процессор с частотой 2,4 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти, что гарантирует быструю и плавную работу в режиме многозадачности. Операционная система Android позволяет получить доступ ко всем своим любимым приложениям и сервисам. Планшет оснащён ёмким аккумулятором на 8000 мА·ч с технологией Li-Pol, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки, а современный USB Type-C разъём позволяет быстро восполнять запас энергии. Для удобства работы и создания заметок в комплекте поставляется стилус. Предусмотренные навигационные системы, такие как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, проводят вас по самым сложным маршрутам. Фронтальная камера с разрешением 5 МП обеспечивает высокое качество видеозвонков и селфи. Изящный корпус из алюминия придает планшету прочность и современный внешний вид, а Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильную и быструю беспроводную связь с другими устройствами. Это устройство от Samsung идеально сочетает в себе стиль, функциональность и мобильность, становясь надежным помощником в работе и развлечениях.
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