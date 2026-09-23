Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый
Планшет Samsung – это высокотехнологичное устройство, сочетающее в себе мощность и стильный дизайн. Оснащенный внушительным объемом встроенной памяти в 512 Гб и оперативной памятью 12 Гб, этот планшет обеспечивает быстрый и плавный запуск приложений, а также свободное хранение множества файлов. Экран размером 14,6 дюйма с разрешением 2960x1848 пикселей предлагает великолепное качество изображения, делая просмотр видео и проведение презентаций настоящим удовольствием. Серебристый металлический корпус не только добавляет эстетической привлекательности, но и обеспечивает прочность и долговечность устройства. Планшет работает на операционной системе Android и обладает мощным процессором с частотой 3,73 ГГц, что гарантирует высокую производительность даже при многозадачной работе. Одним из ключевых достоинств этого устройства является его аккумулятор емкостью 11600 мА·ч, выполненный по технологии Li-Pol, обеспечивающий длительное время автономной работы. Зарядка осуществляется через удобный и современный USB Type-C разъем. Для тех, кто ценит безопасность, планшет обладает классом защиты IP68, что обеспечивает устойчивость к пыли и влаге. Встроенная система навигации, поддерживающая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, позволяет всегда оставаться на связи, где бы вы ни находились. Фронтальная камера с разрешением 12 МП делает идеальные селфи и обеспечивает отличное качество видеовызовов. Этот планшет станет вашим надежным помощником в работе, учебе или развлечениях, сочетая функциональность и элегантный дизайн.
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Теги товара: На Android
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Теги товара: На Android
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