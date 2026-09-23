Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Gb 5G (SM-X936BZAECAU) серый
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Gb 5G (SM-X936BZAECAU) серый
Представляем планшет Samsung — мощное и универсальное устройство, идеально подходящее для работы, развлечений и творчества. Этот планшет оснащен внушительной встроенной памятью объемом 512 Гб, что позволяет хранить огромное количество файлов, приложений и медиа. Большой 14,6-дюймовый экран с разрешением 2960x1848 пикселей обеспечивает потрясающую четкость и насыщенность изображения, погружая вас в мир ярких цветов и деталей. Аккумуляторная емкость 11600 мА·ч гарантирует продолжительное время работы, обеспечивая вам свободу работать и развлекаться без частой подзарядки. Планшет оснащен оперативной памятью объемом 12 Гб, обеспечивающей плавную многозадачность и быструю реакцию приложений. Его сердце — мощный процессор с частотой 3,73 ГГц, способный справиться с самыми ресурсоемкими задачами. Металлический корпус с классом защиты IP68 гарантирует надежность и долговечность устройства, защищая его от пыли и воды. Планшет поддерживает навигационные системы BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, обеспечивая точную навигацию в любом уголке мира. В комплекте идет стилус, который превращает планшет в идеальный инструмент для художников и профессионалов, требующих большей точности при работе с графикой. Планшет выполнен в элегантном сером цвете и оснащен современным разъемом USB Type-C для удобной и быстрой зарядки. Производство ведется в Китае, что гарантирует высокое качество устройства и использование передовых технологий. Этот планшет Samsung — превосходный выбор для тех, кто ценит производительность, стиль и надежность в одном устройстве.
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Теги товара: для учебы со стилусом, для студента, На Android
Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Gb 5G (SM-X936BZAECAU) серый