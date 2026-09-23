Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/256Gb WiFi (SM-X930NZSACAU) серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/256Gb WiFi (SM-X930NZSACAU) серебристый
Планшет Samsung представляет собой мощное и стильное устройство, идеально подходящее для как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 14,6 дюймов и высоким разрешением 2960x1848, он обеспечивает яркость и четкость изображения, будь то просмотр видео, игры или работа с документами. Под корпусом из металла скрывается внушительная встроенная память объемом 256 Гб и 12 Гб оперативной памяти, что позволяет удобно хранить большой объем данных и использовать ресурсоемкие приложения без каких-либо заминок. Высокопроизводительный процессор с частотой 3,73 ГГц обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Планшет работает на операционной системе Android, что открывает доступ к множеству приложений и возможностей для персонализации, а также поддерживает продвинутые функции безопасности и обновления. Фронтальная камера на 12 МП позволяет делать качественные видеозвонки и селфи, тогда как емкий аккумулятор на 11600 мА·ч гарантирует длительное время работы без дополнительной подзарядки. Батарея изготавливается по технологии Li-Pol и заряжается через удобный разъем USB Type-C. Устройство также обладает высоким классом защиты IP68, что обеспечивает его водо- и пыленепроницаемость, делая планшет надежным спутником в путешествиях и экстремальных условиях. Система навигации включает в себя поддержку технологий BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, обеспечивая точное позиционирование где бы вы ни находились. Серебристый цвет и элегантный дизайн придают планшету современный вид, который будет прекрасно сочетаться с любым стилем.
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Теги товара: На Android
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Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Теги товара: На Android
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