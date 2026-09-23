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Характеристики
Линейка
SM-X406BZAECAU
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732674
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Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb 5G (SM-X406BZAECAU) серый
Представляем вашему вниманию планшет Samsung, сочетающий в себе элегантный дизайн и передовые технологии. Этот стильный серый планшет выполнен из высококачественного алюминия и обладает выдающейся производительностью благодаря мощному процессору Samsung Exynos 1380 с частотой 2,4 ГГц. Вы сможете решать любые задачи и наслаждаться мультимедийным контентом на ярком 10,9-дюймовом экране с разрешением 2112x1320 пикселей.
Планшет работает на базе операционной системы Android, предоставляя доступ к множеству приложений и пользовательских настроек. С объемом оперативной памяти в 8 Гб и встроенной памятью 256 Гб, вы сможете хранить все необходимое и быстро переключаться между задачами. Если этого объема недостаточно, предусмотрен слот для карты памяти для расширения хранилища.
Устройство поддерживает Bluetooth 5.3 для надежного подключения к другим устройствам, а наличие стилуса в комплекте значительно расширяет функциональные возможности работы и творчества. Фронтальная камера на 5 МП пригодится для видеозвонков и селфи.
Изготовленный во Вьетнаме, этот планшет отвечает высоким стандартам качества и станет надежным спутником в повседневной жизни. Независимо от того, работаете ли вы или отдыхаете, планшет Samsung предоставит вам все необходимые инструменты для комфорта и эффективности.
Представляем вашему вниманию планшет Samsung, сочетающий в себе элегантный дизайн и передовые технологии. Этот стильный серый планшет выполнен из высококачественного алюминия и обладает выдающейся производительностью благодаря мощному процессору Samsung Exynos 1380 с частотой 2,4 ГГц. Вы сможете решать любые задачи и наслаждаться мультимедийным контентом на ярком 10,9-дюймовом экране с разрешением 2112x1320 пикселей.
Планшет работает на базе операционной системы Android, предоставляя доступ к множеству приложений и пользовательских настроек. С объемом оперативной памяти в 8 Гб и встроенной памятью 256 Гб, вы сможете хранить все необходимое и быстро переключаться между задачами. Если этого объема недостаточно, предусмотрен слот для карты памяти для расширения хранилища.
Устройство поддерживает Bluetooth 5.3 для надежного подключения к другим устройствам, а наличие стилуса в комплекте значительно расширяет функциональные возможности работы и творчества. Фронтальная камера на 5 МП пригодится для видеозвонков и селфи.
Изготовленный во Вьетнаме, этот планшет отвечает высоким стандартам качества и станет надежным спутником в повседневной жизни. Независимо от того, работаете ли вы или отдыхаете, планшет Samsung предоставит вам все необходимые инструменты для комфорта и эффективности.
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb 5G (SM-X406BZAECAU) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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