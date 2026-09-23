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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb 5G (SM-X406BZAECAU) серый купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb 5G (SM-X406BZAECAU) серый

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZAECAU) серый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZAECAU) серый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZAECAU) серый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZAECAU) серый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZAECAU) серый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZAECAU) серый - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZAECAU) серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
SM-X406BZAECAU
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZAECAU) серый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZAECAU) серый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZAECAU) серый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZAECAU) серый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZAECAU) серый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZAECAU) серый - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZAECAU) серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732674
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X406BZAECAU
Линейка
SM-X406BZAECAU
Цвет
серый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.8 х 254.3 х 6.6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
792

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb 5G (SM-X406BZAECAU) серый

Представляем вашему вниманию планшет Samsung, сочетающий в себе элегантный дизайн и передовые технологии. Этот стильный серый планшет выполнен из высококачественного алюминия и обладает выдающейся производительностью благодаря мощному процессору Samsung Exynos 1380 с частотой 2,4 ГГц. Вы сможете решать любые задачи и наслаждаться мультимедийным контентом на ярком 10,9-дюймовом экране с разрешением 2112x1320 пикселей. Планшет работает на базе операционной системы Android, предоставляя доступ к множеству приложений и пользовательских настроек. С объемом оперативной памяти в 8 Гб и встроенной памятью 256 Гб, вы сможете хранить все необходимое и быстро переключаться между задачами. Если этого объема недостаточно, предусмотрен слот для карты памяти для расширения хранилища. Устройство поддерживает Bluetooth 5.3 для надежного подключения к другим устройствам, а наличие стилуса в комплекте значительно расширяет функциональные возможности работы и творчества. Фронтальная камера на 5 МП пригодится для видеозвонков и селфи. Изготовленный во Вьетнаме, этот планшет отвечает высоким стандартам качества и станет надежным спутником в повседневной жизни. Независимо от того, работаете ли вы или отдыхаете, планшет Samsung предоставит вам все необходимые инструменты для комфорта и эффективности.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb 5G (SM-X406BZAECAU) серый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X406BZAECAU
Линейка
SM-X406BZAECAU
Цвет
серый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.8 х 254.3 х 6.6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Представляем вашему вниманию планшет Samsung, сочетающий в себе элегантный дизайн и передовые технологии. Этот стильный серый планшет выполнен из высококачественного алюминия и обладает выдающейся производительностью благодаря мощному процессору Samsung Exynos 1380 с частотой 2,4 ГГц. Вы сможете решать любые задачи и наслаждаться мультимедийным контентом на ярком 10,9-дюймовом экране с разрешением 2112x1320 пикселей. Планшет работает на базе операционной системы Android, предоставляя доступ к множеству приложений и пользовательских настроек. С объемом оперативной памяти в 8 Гб и встроенной памятью 256 Гб, вы сможете хранить все необходимое и быстро переключаться между задачами. Если этого объема недостаточно, предусмотрен слот для карты памяти для расширения хранилища. Устройство поддерживает Bluetooth 5.3 для надежного подключения к другим устройствам, а наличие стилуса в комплекте значительно расширяет функциональные возможности работы и творчества. Фронтальная камера на 5 МП пригодится для видеозвонков и селфи. Изготовленный во Вьетнаме, этот планшет отвечает высоким стандартам качества и станет надежным спутником в повседневной жизни. Независимо от того, работаете ли вы или отдыхаете, планшет Samsung предоставит вам все необходимые инструменты для комфорта и эффективности.
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Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb 5G (SM-X406BZAECAU) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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