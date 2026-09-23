Планшет Tecno MegaPad Pro 12 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) Gray
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Tecno MegaPad Pro 12 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) Gray
Планшет TECNO представляет собой мощное и современное устройство, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей. Этот планшет оснащен впечатляющими 256 Гб встроенной памяти, что позволит хранить большое количество данных, приложений и медиафайлов. С диагональю экрана в 12 дюймов и разрешением 2000x1200, он обеспечивает яркое и четкое изображение, идеальное для просмотра видео, работы и игр. Под капотом планшета кроется мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 с тактовой частотой 2,2 ГГц, что в сочетании с 8 Гб оперативной памяти обеспечивает быструю и плавную работу всех приложений и игр. Планшет работает на операционной системе Android, предлагая пользователям доступ к миллионам приложений через Google Play Market. С емкостью аккумулятора в 10000 мА·ч, этот планшет гарантирует длительное время автономной работы, благодаря чему вы сможете наслаждаться своими любимыми занятиями без необходимости частой подзарядки. Заряжать устройство удобно и быстро через современный разъем USB Type-C. Элегантный серый корпус планшета выполнен из прочного алюминия, что придает устройству стильный и современный вид. Производится планшет в Китае, что гарантирует высокое качество сборки и надежность. Для тех, кому нужно еще больше места для хранения, устройство оснащено слотом для карты памяти, позволяющим расширить внутреннее хранилище. Планшет TECNO — это сочетание высоких технологий и стильного дизайна, созданное для комфортного и продуктивного использования в любых условиях.
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Теги товара: для студента, На Android, Игровые
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Теги товара: для студента, На Android, Игровые
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