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Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3" (5301AKHS) черный купить с доставкой в Москве
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Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3" (5301AKHS) черный

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Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3&quot; (5301AKHS) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor MagicPad 2
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.3
Разрешение экрана
3000x1920
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3&quot; (5301AKHS) черный - фото 2
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  • Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3&quot; (5301AKHS) черный - фото 4
  • Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3&quot; (5301AKHS) черный - фото 5
  • Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3&quot; (5301AKHS) черный - фото 6
  • Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3&quot; (5301AKHS) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 810 руб. 
Начислим 1037 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732671
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3" (5301AKHS) черный
64 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5301AKHS
Линейка
Honor MagicPad 2
Цвет
черный
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.3
Разрешение экрана
3000x1920
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
Частота процессора, МГц
3
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
9
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10050
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
275 х 181 х 6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
920

Описание товара Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3" (5301AKHS) черный

Представляем планшет Honor — мощный и стильный гаджет для работы и развлечений. Этот планшет от известного бренда Honor оснащен внушительной встроенной памятью 256 Гб, что позволяет хранить огромное количество приложений, фото и видео. Планшет имеет впечатляющий 12,3-дюймовый экран, обеспечивающий яркое и чёткое изображение, идеальное для просмотра фильмов и видеоконференций. Работает устройство на операционной системе Android, предоставляя доступ к множеству приложений и сервисов. С сердцем в виде процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с частотой 3 ГГц, планшет обеспечивает быструю и бесперебойную работу даже в режиме многозадачности. Оперативная память 12 Гб дополнительно гарантирует плавное функционирование всех приложений. Отсутствие слота для карты памяти компенсируется солидной встроенной памятью, а фронтальная камера на 9 МП идеально подходит для видеозвонков и селфи. Планшет выполнен в изящном черном цвете с металлическим корпусом, придающим ему элегантный и современный вид. Емкий аккумулятор на 10050 мА·ч обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки, а быстрая зарядка осуществляется через разъем USB Type-C. Несмотря на отсутствие стилуса в комплекте, планшет легко управляется касаниями пальцев, что делает его удобным в использовании как в работе, так и в развлечениях. Этот планшет Honor сочетает в себе мощные технические характеристики и современный дизайн, отвечая всем требованиям современного пользователя.



Теги товара: для студента, На Android

Отзывы о товаре Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3" (5301AKHS) черный




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Характеристики
Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5301AKHS
Линейка
Honor MagicPad 2
Цвет
черный
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.3
Разрешение экрана
3000x1920
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
Частота процессора, МГц
3
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
9
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10050
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
275 х 181 х 6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем планшет Honor — мощный и стильный гаджет для работы и развлечений. Этот планшет от известного бренда Honor оснащен внушительной встроенной памятью 256 Гб, что позволяет хранить огромное количество приложений, фото и видео. Планшет имеет впечатляющий 12,3-дюймовый экран, обеспечивающий яркое и чёткое изображение, идеальное для просмотра фильмов и видеоконференций. Работает устройство на операционной системе Android, предоставляя доступ к множеству приложений и сервисов. С сердцем в виде процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с частотой 3 ГГц, планшет обеспечивает быструю и бесперебойную работу даже в режиме многозадачности. Оперативная память 12 Гб дополнительно гарантирует плавное функционирование всех приложений. Отсутствие слота для карты памяти компенсируется солидной встроенной памятью, а фронтальная камера на 9 МП идеально подходит для видеозвонков и селфи. Планшет выполнен в изящном черном цвете с металлическим корпусом, придающим ему элегантный и современный вид. Емкий аккумулятор на 10050 мА·ч обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки, а быстрая зарядка осуществляется через разъем USB Type-C. Несмотря на отсутствие стилуса в комплекте, планшет легко управляется касаниями пальцев, что делает его удобным в использовании как в работе, так и в развлечениях. Этот планшет Honor сочетает в себе мощные технические характеристики и современный дизайн, отвечая всем требованиям современного пользователя.


Теги товара: для студента, На Android
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3" (5301AKHS) черный - купить по цене 64810 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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